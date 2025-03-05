嘉裕財報／去年虧損倍增、每股稅後虧損0.81元 不配股利

嘉裕（1417）5日公告去年財報，營收6.01億元，年減61.03%，主要因結束國軍服裝供售業務，使營收大幅減少，加上大陸轉投資事業-凱納爾代理品牌業務影響，稅後虧損1.54億元，較前一年度虧損倍增，每股稅後虧損0.81元，連續二年虧損，營運表現為近四年低點。嘉裕董事會同時通過今年不配發股利。

嘉裕去年虧損擴大主因大陸轉投資事業-凱納爾代理品牌業務梳理，因應與品牌方及商場合約到期後陸續撤櫃及去化庫存，使營收衰退、營業虧損增加。展望未來，公司將深耕內銷市場，以拓展

通路、多元商品、加值服務為主要策略，透過輕資產拓展通路，擴大服務據點以貼近客戶，同時開發多元化商品，以滿足各客層需求。此外，也發展企業禮贈品業務，提供團體客戶優質化服務。

嘉裕台灣自有品牌銷售據點目前涵蓋三間直營獨立門市，全台亦有十多個百貨店櫃提供快取服務。