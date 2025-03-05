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欣陸財報／去年獲利年減逾三成、EPS1.43元 擬配息1.05元、殖利率3.3%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導

欣陸（3703）5日公告2024年合併財務報告及盈餘分配；欣陸投控2024年合併營收達307.01億元，較2023年306.07億元微幅增加0.3%，營業淨利為12.49億元，較2023年21.73億元減少42.5%，稅後純益達11.75億元，較2023年17.17億元衰退31.6%，每股純益（EPS）為1.43元、低於前年的2.09元。

欣陸投控董事會同時決議每股擬配發現金股利1.05元，股利發放率約73%，以5日收盤價32元計算，現金殖利率約達3.3%；董事會決議將在6月17日舉行股東常會。

值得注意的是，欣陸投控旗下子公司大陸建設決議擬處分大台北地區土地，若土地順利售出，預計今年上半年將有來自售地利益貢獻，成為今年營運成長的助力之一。

欣陸投控表示，2024年集團合併營收與前一年相當，三大事業體中，來自大陸工程的營建工程事業營收與2023年相當，而負責環境工程及水資源處理事業的欣達環工呈現營收創新高，且較前一年成長64.7%，填補上不動產開發事業的大陸建設在新建案完工金額減少的缺口，讓集團2024年整體合併營收與2023年相當。

不過，因2024年來自毛利較高的不動產開發事業貢獻較少，還是讓母公司欣陸投控的毛利率減少近兩個百分點、達12.14%，同步讓集團在營業淨利、稅後純益較前一年衰退。

欣陸投控指出，雖然2024年大陸建設對母公司欣陸投控的貢獻較少，不過觀察環境工程及水資源處理事業卻出現營收、獲利雙創新高表現。

欣陸投控表示，當前集團三大事業體均維持充實的營收存量，截至2024年底，營建工程事業的營收存量再創歷史新高，達1,298億元，相當於該事業體2024年合併營收的6.2倍。

至於不動產開發事業的營收存量也是歷史新高的267億元，相當於該事業體2024年合併營收的5.4倍；而環境工程及水資源處理事業的營收存量為647億元，相當於該事業體2024年合併營收的8.2倍。

水資源 營收

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