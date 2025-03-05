廣越財報／去年獲利年減45%、EPS 3.89元 每股配息3.2元
廣越（4438）5日召開董事會通過去年財報，2024年合併營收164.73億元，年減0.5%，稅後純益4.02億元，年減45.2%，每股稅後純益3.89元。公司同時公告2月合併營收8.27億元，年增達12.67%，累計前二月營收18.42億元，年增達15.15%，公司表示，訂單能見度已至第3季，客戶訂單需求熱度不減，預估後續出貨持續攀升，營運後市可期。
廣越董事會亦通過盈餘分配案，擬配發現金股利每股3.2元，配息率達82%。以5日收盤價計，股息殖利率2.9%。
廣越董事長吳朝筆表示，客戶歷時兩年的庫存調整已接近到尾聲，市場需求自去年下半年開始強勁回溫，使第4季淡季不淡，營運優於預期，但因紅海危機推升運輸成本、人力開支增加，影響毛利與營益率表現，惟預期2025年運輸不順的情形將可緩解。
展望2025年，吳朝筆認為，全球戶外運動市場持續增長，加上過去兩年成衣產業供應鏈重整「汰弱留強，大者恆大」，加上美國關稅政策帶來轉單效應客戶訂單需求強勁，主要客戶 Adidas、VF、Montbell、Lululemon 訂單成長皆超出預期，全年生產排程已滿，並持續接獲客戶追加訂單，顯示市場對高品質戶外服飾的需求依舊強勁。
此外，美國關稅政策調整加速供應鏈重組，品牌商對免稅產地約旦需求殷切，當地工廠產能幾近滿載，全年稼動率預期維持高檔，帶動廣越業績持續攀升。
為滿足市場需求，廣越積極擴充產能，約旦廠計劃新增 15 條產線，預計至2025年底產能提升至 60 條生產線；另越南廠產線也將新增34條產線。各廠新產線將陸續開出。並同步評估印尼作為潛在新設廠地點，以分散供應鏈風險並提升生產彈性。
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