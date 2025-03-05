海悅營收／去年高基期、房價無共識影響 今年前兩月驟降逾五成

海悅（2348）5日公布2月營收達2.28億元、年減約68%。累計今年前兩月合併營收7.25億元、年減57.8%。

海悅國際指出，今年前兩月因農曆春節長假效應，加上接連多次寒流來襲，且買賣雙方對房價無共識，以及去年市場基期較高、同時又有售地利益貢獻下，以致今年2月、前兩月合併營收與去年同期出現落差。

海悅強調，3月起「擎天森林」將啟動完工交屋作業、開始認列營建收入，加上集團在北中南代銷建案合計約高達3,300億元，且部分銷售新建案在價格上與買方有共識，包括基隆市安樂區「白天鵝安幔」、新北市中和區「大同新紀元」與台南市新市區「曦湖」等，房市交易有不錯的成交表現，均將成為後續營運的成長動能助力。

海悅表示，今年除了「擎天森林」完工交屋、貢獻收益外，另外新北市「A3光點」、台中市「南悅豐映」與高雄市「達麗未來市」等建案，今年也將依完工交屋時程挹注收益，今年可預期營建收入約可達66億元左右，將讓海悅投資進入資金回收期。