快訊

王大陸涉教唆毆打Uber司機 1凶嫌竟是軍人…警直衝成功嶺逮人

傅崐萁赴香港推觀光…女團員因25年前舊案被捕 行李都沒領人就消失

北一女拒拍攝遭「夜校女生」劇組控不友善 校友學生連署要求道歉

藥華藥營收／2月10.2億元、年增73.81% 競品缺藥效應擴大

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）5日公告2月營收10.2億元，年增73.81%，營收主要來自罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）。藥華藥表示，儘管2月為最短月份，但開立Ropeg處方的新醫師人數、使用Ropeg治療的新病人數均創單月歷史新高，顯示公司新商業策略已逐步展現成效，且市場對Ropeg的需求加速擴增。

藥華藥進一步表示，以上因素對營收的正面影響具有遞延效果，預期在美國國家綜合癌症資訊網（NCCN）新指南的推薦與競品Pegasys全球缺藥的效應推動下，營收逐季成長動能強勁，公司對營運前景保持樂觀。

NCCN最新治療指南中指出，當無法取得Pegasys時，建議使用其他可獲得的長效干擾素，如Ropeg。NCCN此項聲明將進一步鞏固Ropeg在真性紅血球增多症（PV）市場的領導地位，並對美國市場的保險政策和給付策略產生深遠影響，預期Ropeg可以造福更多患者。

為應對全球用藥需求的快速擴張，藥華藥積極運用AI數位分析技術，精準識別潛在目標用藥病人和市場區域。AI數位分析不僅能夠有效監測銷售動態，還能協助藥華藥針對具需求較高的區域進行資源優化配置，確保Ropeg能夠迅速且準確地觸及最需要的病人族群。此外，藥華藥的醫藥學術專員（MSL）與醫師之間持續密切合作，預期將顯著提升醫師對Ropeg的開藥意願。

另外，Protagonist公司的藥品Rusfertide近期在名為VERIFY的PV三期臨床試驗中取得正面成果。儘管Rusfertide有望促進PV的早期治療，但Rusfertide主要用於調控紅血球以減少放血次數；而Ropeg不僅能調控紅血球，還同時能有效調控白血球與血小板，是治療PV的全方位藥物。

營收 藥華藥 醫師

延伸閱讀

藥華藥私募解禁拚Q2掛牌 張鈞甯帳上爆賺1億！親揭3年前認256張原因

專訪／凍卵後被通知不夠用！傳回張鈞甯耳裡的反應竟是這樣

藥華藥今年EPS估逾15元 仲裁失利恐轉虧…握「3套劇本」如何衝擊最小化？

藥華藥2024年EPS 8.96元 癌藥報捷

相關新聞

縮減股票面額再添一檔！ 傳產股王材料-KY每股面額10元變更為1元

傳產股王材料-KY（4763） 5日股價收在983元，逼近千元大關。盤後董事會通過變更每股面額為新台幣1元，加入縮減股票...

股東會送最「夯」應援毛巾 愛爾達：歡迎粉絲成股東

愛爾達-創（8487）2024年營收、獲利創新高，董事長陳怡君指出，審慎樂觀看待2025年營運表現，將展現營運基本盤，更...

看好台積電商機 台新銀想在日本增第三點但不打算跟到美國

台積電（2330）宣布加碼投資美國，國銀是否跟著台積電一起前進美國？台新金（2887）總經理林維俊今天表示，一旦台新金完...

福興重訊記者會宣布 擬現金減資每股退還2元、泰國廠明年投產

台灣福興財務長李國偉今天宣布，董事會通過擬辦理現金減資新台幣3億7690萬4340元，銷除股份3769萬434股，減資比...

看好台積電、半導體發展 台新銀行考量赴日增第3據點

掌握台積電赴日供應鏈企金商機，台新銀總經理林淑真今天指出，若台積電有擴廠、或是半導體往九州移動更快更多，銀行有機會赴日增...

台新金法說會／股利報喜！董座：合併後有配超過1元能力 絕對比去年好

台新金（2887）今日召開法說會，總經理林維俊談到今年股利政策非常有信心，他指出，因為與新光金（2888）合併後股本大幅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。