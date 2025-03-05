藥華藥營收／2月10.2億元、年增73.81% 競品缺藥效應擴大

藥華藥（6446）5日公告2月營收10.2億元，年增73.81%，營收主要來自罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）。藥華藥表示，儘管2月為最短月份，但開立Ropeg處方的新醫師人數、使用Ropeg治療的新病人數均創單月歷史新高，顯示公司新商業策略已逐步展現成效，且市場對Ropeg的需求加速擴增。

藥華藥進一步表示，以上因素對營收的正面影響具有遞延效果，預期在美國國家綜合癌症資訊網（NCCN）新指南的推薦與競品Pegasys全球缺藥的效應推動下，營收逐季成長動能強勁，公司對營運前景保持樂觀。

NCCN最新治療指南中指出，當無法取得Pegasys時，建議使用其他可獲得的長效干擾素，如Ropeg。NCCN此項聲明將進一步鞏固Ropeg在真性紅血球增多症（PV）市場的領導地位，並對美國市場的保險政策和給付策略產生深遠影響，預期Ropeg可以造福更多患者。

為應對全球用藥需求的快速擴張，藥華藥積極運用AI數位分析技術，精準識別潛在目標用藥病人和市場區域。AI數位分析不僅能夠有效監測銷售動態，還能協助藥華藥針對具需求較高的區域進行資源優化配置，確保Ropeg能夠迅速且準確地觸及最需要的病人族群。此外，藥華藥的醫藥學術專員（MSL）與醫師之間持續密切合作，預期將顯著提升醫師對Ropeg的開藥意願。

另外，Protagonist公司的藥品Rusfertide近期在名為VERIFY的PV三期臨床試驗中取得正面成果。儘管Rusfertide有望促進PV的早期治療，但Rusfertide主要用於調控紅血球以減少放血次數；而Ropeg不僅能調控紅血球，還同時能有效調控白血球與血小板，是治療PV的全方位藥物。