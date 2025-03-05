股東會送最「夯」應援毛巾 愛爾達：歡迎粉絲成股東

愛爾達-創（8487）2024年營收、獲利創新高，董事長陳怡君指出，審慎樂觀看待2025年營運表現，將展現營運基本盤，更積極蹲點準備，迎接2026年運動轉播大浪潮，可望推升營運，再創高峰。她更歡迎粉絲成為股東 一起打造運動經濟。

愛爾達成立25年，歷經多次轉型，現在攜手中華電信，結合科技創新應用打造台灣第一運動轉播大平台，陳怡君表示，愛爾達建構數位內容產製暨代理，用戶訂閱收入及其他平台分潤，轉授權暨代理，廣告，其他運動科技專案等七大營收來源，成為愛爾達的重要七隻腳。

愛爾達積極經營粉絲經濟，陳怡君表示，新媒體粉絲突破300萬人次，塑造無形品牌價值擴大運動產業轉播影響力，期待2028年粉絲群可以突破500萬人次。

去年愛爾達再創新板掛牌上市，近期受惠證交所放寬創新板交易限制，暫時不急著轉為上市，陳怡君更笑著呼籲愛爾達粉絲、各種運動迷，除了用「眼球」貢獻經濟，也歡迎成為愛爾達股東，有正向循環，打造運動經濟。

陳怡君更預告，今年愛爾達股東會贈品是「Taiwan GO應援毛巾」，零股也可以領。

陳怡君看好，未來運動部成立之後，運動體育的相關產業更是政府的重點扶持發展對象，預期身處運動賽事轉播產業中的愛爾達也將是其中一個受惠的重點企業。

近期愛爾達不單單只是轉播觀眾注目的棒球 12強、WBC經典賽、奧運麟洋配等熱門賽事，同時深耕台灣體育發展，例如巴黎帕運、亞冬運，愛爾達是唯一不缺席轉播頻道，並從職棒自製轉播，轉播國內基層賽事為主的愛爾達體育 4台，再升級到國際運動大賽如WBC經典賽資格賽，負責統籌國際訊號與本土客製化訊號「雙軌運行」自產轉播能力，長期投入運動轉播，目標鎖定「眼球經濟」。

展望2025年，愛爾達指出，將持續與主要合作夥伴中華電信攜手繼續深耕體育賽事轉播，愛爾達已取得MLB美國職棒大聯盟總代理，預計每天直播 10場賽事，以及國內職棒台鋼雄鷹的全媒體轉播權，將以「十大體育賽事」為基礎，擁有多項賽事如羽球BWF巡迴賽、桌球 WTT系列賽、法國網球公開賽、多項旗艦足球聯賽的台灣轉播總代理權利，也將擴大與其他通路平台的合作，希望進一步服務全國的運動迷。

陳怡君表示，審慎樂觀2025年營運表現，將展現營運基本盤，同時持續以「全年無休、無淡季」的標準賽事規劃策略，帶動產業動能，再度成功構建一套完整的長期營運模式，瞄準2026年運動轉播大年的到來。

愛爾達日前公布2024年營收達 14.89 億元，年增53.82%，稅後淨純益1.79億元，年增31.62%，每股稅後純益6.85元，創歷史新高，預計每股發放5.2元現金股利，盈餘分配率76%，以董事會公布當天的收盤價計算，現金殖利率高達7.1%。