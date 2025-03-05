看好台積電商機 台新銀想在日本增第三點但不打算跟到美國

台積電（2330）宣布加碼投資美國，國銀是否跟著台積電一起前進美國？台新金（2887）總經理林維俊今天表示，一旦台新金完成與新光金（2888）的合併，會考慮下一步的全球布局。

台積電董事長魏哲家3日在美國白宮宣布，加碼投資美國1,000億美元，還要再蓋三座先進製程12吋晶圓廠，並首度在美國設立研發中心與先進封裝廠；之前台積電前進日本九州設廠時，即吸引了不少國銀前往日本設據點。

台新金控5日舉行法說會，台新銀總經理林淑真表示，台新的海外分行獲利相當好，每個分行開業2、3年就會獲利，去年開業的福岡支行也希望能在2、3兩年就回本。

林淑真表示，台積電如果有在日本擴廠、蓋新廠，或半導體業往九州移動速度更快，台新會考慮在日本再開第三個據點，可能的方向會是大阪關西一帶，或者更接近的熊本，但因為福岡支行去年才剛開始，醞釀下一個據點，還需要再一點點的時間。

至於是否跟著台積電前進美國，林維俊表示，「我們的策略定位是亞太區域性銀行，但是跟新光金合併完成，會是第三、第四大金控，這個規模會讓我們對全球布局有重新的考量」。

「當我們的規模跟今天不一樣的時候，我們當然會考慮全球布局」，林維俊說，未來跟新光金合併之後的規模，不排除全球布局的可能性。