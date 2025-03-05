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欣陸控股EPS 1.43元 現金股利配1.05元

聯合報／ 記者林莉／台北即時報導
欣陸投控今日公告每股盈餘為1.43元，每股配發現金股利1.05元，股利發放率73.6%。圖／AI生成示意圖
欣陸投控今日公告每股盈餘為1.43元，每股配發現金股利1.05元，股利發放率73.6%。圖／AI生成示意圖

欣陸投控今日公告2024年合併財務報告及盈餘分配，2024年合併營收為307.01億元，營業淨利為12.49億元，稅後淨利為11.75億元，每股盈餘為1.43元，每股配發現金股利1.05元，股利發放率73.6%。

欣陸投控表示，2024年度合併營收與前一年度持平；三大事業體中，營建工程事業（大陸工程）營收與前一年度相當，雖然不動產開發事業（大陸建設）新建案完工交屋金額較前一年度減少，但環境工程及水資源處理事業（欣達環工）營收創新高且較前一年度成長64.7%。

欣路控股指出，2024年營業毛利率較前一年度減少1.9個百分點，主因不動產開發事業的營收占欣陸投控合併營收比重較前一年度減少，在毛利率較前一年度減少之下，欣陸投控2024年的營業淨利和稅後淨利較前一年度減少，不過在環境工程及水資源處理事業的稅後淨利都創下新高。

欣陸投控指出，三大事業體均維持充實的營收存量，截至2024年底，營建工程事業的營收存量再創新高達1,298億元，相當於該事業體2024年合併營收的6.2倍；不動產開發事業的營收存量為歷史新高的267億元，相當於該事業體2024年合併營收的5.4倍；環境工程及水資源處理事業的營收存量為647億元，相當於該事業體2024年合併營收的8.2倍。

水資源 營收

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