志強擬配發現金股利6.18元 史上最高

國際知名運動品牌鞋類供應商志強-KY（6768）董事會通過股利分派案，決議擬每股配發現金股利6.18元，創下歷史新高，盈餘配發率75%；以5日收盤價148.5元計算，現金殖利率達4.16%。

志強-KY去年度的每股盈餘8.15元，為持續分享營運成果給股東，董事會通過股利分派案，擬每股配發現金股利6.18元，創下歷史新高，除息日期將另行公告，股東常會預定5月23日上午召開。

志強-KY成立於2000年，以代工知名國際品牌（如Adidas、Nike等）鞋類產品製造為主要業務，產品可區分為運動鞋及休閒鞋，銷售市場以歐美為主。目前志強-KY集團營運總部位於台灣台中市，於越南及柬埔寨共設有六座工廠。

志強-KY為國際知名運動品牌之鞋類供應商，並稱霸於專業足球鞋領域。全球每五雙足球鞋就有一雙出自志強國際，穩坐全球最大足球鞋製造商寶座。根據Dataintelo統計，2020年至2026年足球鞋市場之年複合成長率為5.6%。伴隨著全球鞋類市場及足球鞋產業成長穩定而樂觀。