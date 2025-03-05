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廣越2024每股賺3.89元 2025訂單能見度看到第3季

中央社／ 台北5日電

羽絨衣代工大廠廣越今天公布2024年財報，營收新台幣164.73億元，與2023年持平；歸屬母公司淨利4.01億元，較2023年縮水45.3%，每股純益3.89元。

廣越今天董事會通過每股擬派發現金股息3.2元，股利配發率82.2%，對照今天收盤股價109.5元，現金殖利率2.92%。

廣越董事長吳朝筆表示，過去兩年歷經客戶庫存調整，公司營運受到影響，但從去年下半年開始，市場需求已強勁回溫，廣越去年第4季淡季不淡，營運優於預期，可惜因為紅海危機推升運輸成本、人力開支增加，影響整體毛利與營益率表現。

展望2025年，吳朝筆表示，全球戶外運動市場持續增長，加上過去兩年成衣產業供應鏈重整，汰弱留強，走向大者恆大，廣越包括愛迪達（Adidas）、VF、Montbell、Lululemon等主要客戶今年訂單成長皆超出預期，廣越全年生產排程已滿。

廣越今天公布2月營收8.26億元，年增12.58%；累計前2月營收18.41億元，也比去年同期成長15.15%，呈現成長態勢。廣越表示，目前手中的訂單能見度已經看到第3季。

至於美國總統川普發動關稅戰，吳朝筆說，美國關稅政策調整加速供應鏈重組，品牌商對免稅產地約旦需求殷切，廣越的約旦廠產能幾近滿載，為滿足市場需求，廣越約旦廠計劃再增加15條產線，預計今年底產能提升至60條生產線；另外越南廠也將新增34條產線。新產能可望為公司後續營運挹注新動能。

廣越 營收

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