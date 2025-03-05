福興重訊記者會宣布 擬現金減資每股退還2元、泰國廠明年投產
台灣福興財務長李國偉今天宣布，董事會通過擬辦理現金減資新台幣3億7690萬4340元，銷除股份3769萬434股，減資比率20%，每股退還股東現金2元。
福興並公告，董事會通過2024年財報，全年營收80.39億元，歸屬母公司業主淨利9.09億元，基本每股盈餘4.83元；每股配發現金股利3.1元。
李國偉今天在台灣證券交易所重大訊息記者會表示，此次減資後實收資本額為15億761萬7360元，計1億5076萬1736股。雖然正在興建泰國廠，但因現金充沛，仍可辦理現金減資，將股款退還股東。
李國偉說明，積極在泰國建廠，擴充產能，預估2025年底完工，2026年第1季投產。
他指出，福興主要產品為門鎖、智慧門鎖、關門器以及天地鉸鏈，門鎖台灣市占率逾5成，但仍以外銷為主，占整體營收95%，其中7成外銷北美，在北美市占率約2成。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言