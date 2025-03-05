泓德能源財報／業績創新高 去年每股大賺11.1元

太陽能系統整合廠泓德能源（6873）5日公告財報，去年受惠光電案場與儲能案場陸續完工，帶動每股純益衝上11.1元，創公司掛牌以來新高，業績表現亮眼。

泓德能源今日董事會同步決議配發現金股利4.5元、資本公積1元以及盈餘轉增資配股1.5元。泓德能源去年度營收衝破百億元大關，來到101.25億元，年增73.1%，稅後純益11.98億元，年增46.9%，雙雙創歷史新高。

展望未來，泓德能源今年目標將積極擴張海外市場，目前將兵分二路進擊日本與澳洲市場；其中，日本市場方面，日前已引進日商三菱電機入股，藉此強化結盟關係。

據悉，泓德能源預計在4月攜手三菱電機在日本成立合資公司，雙方將整合各自優勢，包括泓德能源在儲能與再生能源案場開發、智慧電力交易及綠電媒合的豐富經驗，以及三菱電機自主研發的能源管理系統套裝軟體及其在日本市場的深厚資源等，共同推動再生能源聚合及電網儲能業務。

泓德能源目前在日本的光電及儲能總開發量目標超過3GW，並結合電力零售與聚合技術，持續深耕電力市場。此外，泓德日本擬與另類投資管理公司Brawn Capital合作，計畫投資約12.39億元（約59億日圓）在北海道札幌市設置50MW（電池總容量為104MWh）的儲能案場「Project Hikari」。

泓德能源表示，此項目將由Brawn Capital開發，建置及案場維運則由北海道電工負責，預計2025年底併網，未來也期待交由泓德能源與三菱電機的合資公司進行交易，預料有望對公司貢獻穩定海外營收及獲利。

至於澳洲市場方面，首個投資項目大型光電與儲能混合型案場Solar River已順利取得開發許可，計畫將由泓德集團為該項目採購約58.45億台幣（約2.9億澳幣）設備。

同時，泓德能源在澳洲的自持案場與開發項目也穩健推進，預計將於年底前開始上線，並透過澳洲獨有的光儲電廠使用協議（Tolling Agreement）確保穩定、長期的收益。