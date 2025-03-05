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看好台積電、半導體發展 台新銀行考量赴日增第3據點

中央社／ 台北5日電
台新金5日召開2024年第4季法人說明會，總經理林維俊（左3）指出，股利政策初步試算有2元的發配能力，若考量新新併後亦有1元的水準。中央社
台新金5日召開2024年第4季法人說明會，總經理林維俊（左3）指出，股利政策初步試算有2元的發配能力，若考量新新併後亦有1元的水準。中央社

掌握台積電赴日供應鏈企金商機，台新銀總經理林淑真今天指出，若台積電有擴廠、或是半導體往九州移動更快更多，銀行有機會赴日增設第3據點，初步名單包含熊本、關西大阪或其他地區。

台新金今天舉行2024年第4季法人說明會，台新金2024年全年稅後淨利新台幣200.65億元，年成長37.4%，每股盈餘（EPS）為1.39元。

目前台新銀在日本的海外據點有東京分行與福岡出張所（福岡支行）。林淑真指出，台新銀的海外分行獲利好，每個分行通常開業2至3年一定會獲利，而去年新插旗的福岡支行預期3年可達損益兩平。

林淑真說，若台積電在日本有擴廠，或是整個半導體往九州移動更快更多，台新銀會思考第3個據點，而不排除熊本、關西大阪或日本其他地區。至於越南胡志明辦事處則因當地法規經常變動，對於升格分行趨嚴，要待越南主管機關後續通知。

外界關心台新銀是否會跟隨台積電赴美投資設點，台新金總經理林維俊回應，台新銀策略定位是亞太的區域銀行，但和新光金合併之後，資產規模躍升為台灣第4大金控，屆時再思考全球布局

銀行營運展望部分，林淑真說明，央行針對不動產的管制措施包含放款的絕對數字和集中度。台新銀個人金融將以首購、自助房貸戶為主，法人金融仍嚴格管制，全體承作額度來自還款空間，台新銀今年不動產是趨緩、總額數固定的零成長狀況。

林維俊會中也證實，台新投信董事長鄭貞茂因個人因素提辭呈，金控之後也將指派接替人選，改選投信董事長。

台新金 台積電 布局 新光金

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