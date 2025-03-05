榮成營收／2月31.96億元 年增17.6%

榮成（1909）5日公告2月合併營收31.96億元，年增17.6%，累計今年前2月合併營收達61.73億元，年減9.1%。

公司自結2月合併營業虧損134萬元，合併稅前虧損3,377萬元，每股稅前虧損0.03元。今年累計前2月營業虧損2,777萬元，合併稅前淨利虧損1.18億元，每股稅前虧損0.09元。

大陸2月工紙產業行情表現不佳，雖然春節期間多數紙廠停機檢修，市場供應減少，但隨節後紙廠陸續復工，市場供應快速恢復，但需求端表現放緩，導致成品紙及原料廢紙價格雙雙走低，紙企大廠庫存普遍增加。

法人指出，2月初適逢春節假期，多數紙廠和下游紙箱廠均安排春節停機，今年春節期間紙廠實際停機減產比去年時長更久，因此停機所帶來的產能損失大於去年同期。

春節假期後紙廠陸續復工，大廠玖龍試探性上調出廠報價，但多數紙廠觀望為主，2月工紙價格呈現下跌態勢，不同地區下跌幅度多在30-130元/噸。

法人分析，紙價下行主要以下因素影響，首先，內需方面春節消費剛結束，節後為傳統需求淡季。出口方面，因擔心川普上台後加徵關稅，2024年第4季出現明顯搶先出口情況，導致春節後大陸內需、出口雙雙乏力，下游紙箱廠僅少量補貨。其次，2月大陸廢紙價格同樣走低，紙廠雖因原料成本下滑利差得以維持，但因銷量不足，整體盈利未能充分展現。