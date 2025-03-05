榮成營收／2月31.96億元 年增17.6%
榮成（1909）5日公告2月合併營收31.96億元，年增17.6%，累計今年前2月合併營收達61.73億元，年減9.1%。
公司自結2月合併營業虧損134萬元，合併稅前虧損3,377萬元，每股稅前虧損0.03元。今年累計前2月營業虧損2,777萬元，合併稅前淨利虧損1.18億元，每股稅前虧損0.09元。
大陸2月工紙產業行情表現不佳，雖然春節期間多數紙廠停機檢修，市場供應減少，但隨節後紙廠陸續復工，市場供應快速恢復，但需求端表現放緩，導致成品紙及原料廢紙價格雙雙走低，紙企大廠庫存普遍增加。
法人指出，2月初適逢春節假期，多數紙廠和下游紙箱廠均安排春節停機，今年春節期間紙廠實際停機減產比去年時長更久，因此停機所帶來的產能損失大於去年同期。
春節假期後紙廠陸續復工，大廠玖龍試探性上調出廠報價，但多數紙廠觀望為主，2月工紙價格呈現下跌態勢，不同地區下跌幅度多在30-130元/噸。
法人分析，紙價下行主要以下因素影響，首先，內需方面春節消費剛結束，節後為傳統需求淡季。出口方面，因擔心川普上台後加徵關稅，2024年第4季出現明顯搶先出口情況，導致春節後大陸內需、出口雙雙乏力，下游紙箱廠僅少量補貨。其次，2月大陸廢紙價格同樣走低，紙廠雖因原料成本下滑利差得以維持，但因銷量不足，整體盈利未能充分展現。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言