快訊

夫婦駕車返家途中突冒煙起火 副駕妻逃生不及成焦屍

中職／猛登藥檢未過被Thank You 勝騎士、羅戈加盟兄弟

台灣也被點名！美再批日本國防開支未達標準 石破茂強硬回應

榮成營收／2月31.96億元 年增17.6%

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導

榮成（1909）5日公告2月合併營收31.96億元，年增17.6%，累計今年前2月合併營收達61.73億元，年減9.1%。

公司自結2月合併營業虧損134萬元，合併稅前虧損3,377萬元，每股稅前虧損0.03元。今年累計前2月營業虧損2,777萬元，合併稅前淨利虧損1.18億元，每股稅前虧損0.09元。

大陸2月工紙產業行情表現不佳，雖然春節期間多數紙廠停機檢修，市場供應減少，但隨節後紙廠陸續復工，市場供應快速恢復，但需求端表現放緩，導致成品紙及原料廢紙價格雙雙走低，紙企大廠庫存普遍增加。

法人指出，2月初適逢春節假期，多數紙廠和下游紙箱廠均安排春節停機，今年春節期間紙廠實際停機減產比去年時長更久，因此停機所帶來的產能損失大於去年同期。

春節假期後紙廠陸續復工，大廠玖龍試探性上調出廠報價，但多數紙廠觀望為主，2月工紙價格呈現下跌態勢，不同地區下跌幅度多在30-130元/噸。

法人分析，紙價下行主要以下因素影響，首先，內需方面春節消費剛結束，節後為傳統需求淡季。出口方面，因擔心川普上台後加徵關稅，2024年第4季出現明顯搶先出口情況，導致春節後大陸內需、出口雙雙乏力，下游紙箱廠僅少量補貨。其次，2月大陸廢紙價格同樣走低，紙廠雖因原料成本下滑利差得以維持，但因銷量不足，整體盈利未能充分展現。

工紙 春節 營收

延伸閱讀

大立光營收／2月47.34億元 預期3月營收與2月相當

美國2月非法跨境移民人數減 降至數十年來最低

遠輸對手比亞迪！特斯拉在陸上月銷量急降5成

京城銀2月每股虧0.14元

相關新聞

縮減股票面額再添一檔！ 傳產股王材料-KY每股面額10元變更為1元

傳產股王材料-KY（4763） 5日股價收在983元，逼近千元大關。盤後董事會通過變更每股面額為新台幣1元，加入縮減股票...

台新金法說會／股利報喜！董座：合併後有配超過1元能力 絕對比去年好

台新金（2887）今日召開法說會，總經理林維俊談到今年股利政策非常有信心，他指出，因為與新光金（2888）合併後股本大幅...

直言股利「比去年好」！台新金總座：若涵蓋新光金 有超過每股1元水準

台新金總經理林維俊今日在法說會上對於法人矚目的今年股利配發表示，台新金去年每股獲利1.39元，加上帳上還有93億未分配盈...

股利發放兩樣情 大同盤中大漲逾6% 南港反向大跌

股利決定股價走勢！南港（2101）4日董事會通過，每股擬配現金股利0.5元，依昨日收盤價47.95元概算，潛在現金殖利率...

中鋼配息0.33元次低、股價1個多月漲快4成…存股很難賺？「這樣買」更有利

股民最愛的存股標的中鋼（2002），週四（2/27）董事會通過每股擬配發0.33元現金股息，創下4年來最低、也是歷史次低水準，以最新收盤價24.35元估計，現金殖利率僅1.35%。 不過，近一個多月中鋼股價破底翻，至周四盤中最高來到24.35元，才一個多月已經反彈36%，外資整個月大買中鋼超過16.5萬張，存股領息似乎比賺價差還少，該怎麼操作好呢？

凱撒衛2024年EPS 4.37元 樂觀2025年

凱撒衛昨（4）日公布2024年財報營收達27.9億元，稅後純益3.15億元、年增33.5%，每股純益4.37元，營收、獲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。