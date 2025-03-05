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汽車零組件宇隆2024年EPS 10.96元 創歷史新高

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

宇隆（2233）公布2024年財報全年營收36.59億元，年增9.62％，稅後淨利6.58億元，年增24.15％，每股盈餘10.96元，營收、獲利及每股盈餘均寫下歷史新高。

2024年產品營收占比方面，汽車類占比72％、自行車類占比12％、醫療類占比10％，工業應用類及其他等占比6％。全年平均毛利率達到37％以上，為6年以來最佳水準，除了營收規模擴大外，醫療產品比重提升、產品組合改善及稼動率提高等，使毛利率進一步提升。

醫療產品主要係胰島素注射器核心零部件，2024年第4季醫療營收為歷年單季最高，較第3季成長近16%及較2023年第4季成長超過5成，全年營收占比約10%。

自行車產品2024年脫離谷底向上，今年延續成長態勢，於第2季將重啟出貨動能；除了既有產品外，電動輔助自行車（E-Bike）零件預計今年第4季開始量產，為自行車訂單挹注再添佳績。

液冷快接頭（UQD）仍在打樣的階段，有望今年進入量產，正式量產仍視客戶進度而定；自有品牌TUF ONE行星減速機現階段主要客戶為工具機客戶，期望2025年減速機營收能達到個位數營收占比。另公司持續投入資源研發諧波減速機及擺線減速機，未來可直接應用於人形機器人。

宇隆台中新廠2024年落成並於今年第1季取得LEED銀級綠建築認證，緊接著籌備浙江嘉善新廠建廠規劃。今年3月董事會通過與當地政府重新簽訂購地合約，原本土地面積由60畝擴增到70畝，主要生產製造車用、醫療及減速機等產品，預計在2027年完工並啟用投產。公司廠域持續擴充，為未來營收成長提供無虞的生產基地。

展望2025年，減速機、液冷快接頭及自行車產品為主要成長動能，且各項產品線營收有望較去年增長，公司致力布局AI伺服器及人形機器人領域，朝轉型之路持續發展。

營收 自行車

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