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保瑞財報／去年獲利大增近三成 EPS 38.69元 擬配股利共16元

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

保瑞（6472）5日公布2024年財報，全年營收192.5億元，創下上市櫃生技業新高，年增逾35.5%，稅後淨利39.39億元，年增29.9%，每股純益（EPS）38.69元，年增28%，已連續兩年賺超過三個股本。

保瑞董事會並通過2024年度之盈餘分派，擬配發每股現金股利14元、股票股利2元，配發比例達41.4%，依5日收盤價計，現金殖利率1.5％。

保瑞表示，去年第4季營收增加但獲利並未能同步，主因為併購Pyros而產生之一次性費用及營運調整過渡期所需費用，同時馬里蘭無菌針劑廠歲修進行主動改善以及預估Upsher-Smith部分學名藥未來產品價格下修，依照會計準則評估存貨變現價值，影響第4季獲利所致。由於2024年度營運規模與廠區數明顯躍升，若將前一年度與原安成股東的分潤依性質歸入營業費用，則二年度的費用結構並無太大差異。而2024年度三個跨國併購案所產生之案件一次性及過渡期所需費用約6億元，交割後整併專案旋即展開，保瑞期待規模競爭力的購效益於2025年浮現。

董事長盛保熙表示，保瑞在2024年完成了許多不可能的任務，除了技術平台完整度向前躍進一大步至大分子製程、強化了端到端（end-to-end）的委託開發暨製造服務（CDMO）製造能力，並成功實現美國在地化生產。同時，公司也在激烈競爭的美國學名藥市場中順利邁開新的步伐，透過併購Upsher-Smith與Pyros取得快速進入高門檻的罕病品牌藥物與特殊藥局通路市場，建立了Vigabatrin完整產品線，展現保瑞持續以可獲利的成長為主軸，持續繳出高於市場平均的營收與稅後淨利成長幅度。

2024年，保瑞在全球CDMO領域展現強勁成長力道，不計內部客戶的全年營收達62.7億元，年增27%，計入內部客戶後更突破70億元，占整體營收約38%。集團全年完成28億劑藥品開發，協助客戶成功上市40個新品項，年度累計生產96個品項，全球前20大藥廠占CDMO營收比例已超過30%，顯示客戶組合與規模效應日趨成熟。

此外，馬里蘭無菌針劑廠於去年完成製造環境升級並恢復正常運轉，保盛藥業中壢廠則於今年初正式加入CDMO業務，提供賀爾蒙及小批量、高度差異化的製造技術。大分子CDMO業務方面，去年正式跨入多特異性免疫檢查點T細胞銜接抗體（multi-specific）等新型態抗體pre-IND階段開發，並成功協助客戶向美國FDA送件，獲得正面回應。同時，保瑞生技竹北廠完成抗體藥物複合體（ADC）擴建，提供毒化物處理與TOX材料生產能力，進一步強化CDMO業務的競爭優勢。

盛保熙表示，展望2025年，CDMO業務將持續深化升級，Upsher-Smith的Plymouth廠將逐步減產，由集團內具成本優勢的生產基地承接美國市場訂單。此外，Maple Grove廠將擴展與全球前20大藥廠的策略合作，強化小分子藥物製造技術，為美國在地化生產建立高階技術平台。

至於全球市場銷售業務部分，去年營收129.7億元，年增40.4%，占集團總營收62%。其中，美國市場銷售建設整合成果顯著，保瑞的美國藥品已全面整併至Upsher-Smith品牌，穩健發展Dexlansoprazole DR Capsule（DLS）、Potassium Chloride ER Tablets（KCl）等核心產品，並積極拓展罕病與專科藥物市場。

Vigabatrin三劑型完整產品線於2024年展現強勁銷售動能，品牌學名藥TORPENZ（everolimus）在小兒癲癇與結節性硬化症市場站穩領導地位。此外，2025年1月上市的Deflazacort進軍治療罕見疾病裘馨氏肌肉萎縮症市場，特殊藥局通路合作夥伴實力堅強，保瑞預計申請品牌名稱，預計成為未來成長動能之一。

為強化市場競爭力，保瑞集團持續深耕小兒癲癇及相關基因疾病市場，提高高價值罕病與專科藥物的比重，優化產品組合。透過特殊藥局通路的佈局，集團得以直接接觸特定患者群體，受惠於法規與保險支持，確保價格穩定度並提升市場滲透率。

盛保熙進一步表示，在美國市場，集團將利用Upsher-Smith的50億劑產能優勢，推動CDMO業務的擴展，並自3月起啟動外部客戶技轉作業。此外，今年CDMO業務已可新增近20個產品項目，為中期成長奠定堅實基礎。同時，保瑞將持續深化CDMO與全球銷售雙引擎策略，延續雙位數成長目標；CDMO業務也將透過製程優化與新技術投資，確保客戶在保瑞的生產網絡中獲得最佳成本效益與區域生產優勢。此外，全球市場銷售業務將持續耕耘罕病與專科藥物產品線，進一步鞏固市場領導地位。

保瑞 營收 美國

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