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台新金法說會／股利報喜！董座：合併後有配超過1元能力 絕對比去年好

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
台新金5日召開法人說明會。林勁傑／攝影
台新金5日召開法人說明會。林勁傑／攝影

台新金（2887）今日召開法說會，總經理林維俊談到今年股利政策非常有信心，他指出，因為與新光金（2888）合併後股本大幅膨脹，將以現金股利為主，去年EPS為1.39元，加上帳上未分配盈餘，可以配發超過2元，且若將合併後股數一起考慮也有配發超過1元的能力，「絕對比去年好」。

林維俊指出，因為合併後股本膨脹大，將規劃提高現金股利減少股票股利向董事會建議，股票會慢慢降低或沒有，最終待董事會通過。

他並提到，希望能夠用合併基礎發放，這視取得金管會核准函日期而定，若合併核准函日期是在董事會之前，就可以把台新新光股數加起來配發給兩邊股東，很期盼金管會早日核准合併案，金控加起來超過千萬客戶、百萬股東以及三萬名員工，處在不確定環境不好，希望塵埃落定，減少不確定因素。

林維俊強調，台新2024年EPS為1.39元，帳上還有93億元未分配盈餘，因此每股可配發超過2元，絕對會配發有競爭力的股利，以現金為主；且倘若將台新和新光合併後股數一起考慮也有配發超過1元的能力，絕對比去年好，和同業相比也有能力配發具競爭力的股利。

台新金 新光金 法說會 股利 金管會

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