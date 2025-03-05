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縮減股票面額再添一檔！ 傳產股王材料-KY每股面額10元變更為1元

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
傳產股王材料-KY（4763） 5日股價收在983元，逼近千元大關。盤後董事會通過變更每股面額為新台幣1元，加入縮減股票面額行列。 示意圖。圖／AI生成
傳產股王材料-KY（4763） 5日股價收在983元，逼近千元大關。盤後董事會通過變更每股面額為新台幣1元，加入縮減股票面額行列。 示意圖。圖／AI生成

傳產股王材料-KY（4763） 5日股價收在983元，逼近千元大關。盤後董事會通過變更每股面額為新台幣1元，加入縮減股票面額行列。

材料-KY董事會並通過113年財報。113年營收157.13億元，營業毛利99.39億元，稅前淨利100.32億元，本期淨利83.86億元，歸屬於母公司業主淨利83.37億元，基本每股盈餘84.36元，較112年的118.73元減少。今年1月營收為12.05億元，月減23%、年減6%，主要係農曆春節海關放假影響所致。

材料-KY轉投資新廠「魯志伸新材料」已竣工，預計年產3萬噸特種醋酸，將材料-KY的原料供應端擴大兩倍。材料-KY董事長王克璋表示，魯志伸新材料新廠投產後，材料-KY可望透過魯志伸新材料提供較低成本的醋片，減少向外購買的需求，以降低生產成本、進而提升毛利，預期毛利率將有望再向上提升；此外，魯志伸新材料的投產，將材料-KY的原料供應端擴大了兩倍，從每年3.5萬噸提高至6.5萬噸，尤其是集團控制了原料的各種性能，因應市場的需求不同來調整生產條件，且為產品的多樣性提供了保障。魯志伸新材料所生產的紡絲級醋片除供應濟南大自然與阿斯泰克生產絲束與長絲之外，塑料級醋片可運用於眼鏡框架、髮夾、鞋帶頭等領域，將可望為材料-KY挹注2025年營運動能。

股價方面，材料-KY近5個交易日持續揚升，5日收高3.91%、報983元，逼近千元大關，成交量同步放大至4千餘張。

董事會訂定5月22日，於台北市信義區基隆路一段176號B2樓會議室，召開股東會。

傳產股 營收 財報

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材料營收／1月12.05億元 年減6%、月減23%

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