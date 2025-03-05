直言股利「比去年好」！台新金總座：若涵蓋新光金 有超過每股1元水準

台新金總經理林維俊今日在法說會上對於法人矚目的今年股利配發表示，台新金去年每股獲利1.39元，加上帳上還有93億未分配盈餘可拿出來分配，因此若只發給台新金，每股可配發超過2元的股利，並以現金為主，而即使拿到核准函，以台新加計新光的股數來計算股利發放，每股也有超過1元以上現金股利的配發能力。

林維俊也指出，由於股利和合併之間有相互連動關係，台新金規畫希望用合併以後的基礎來思考股利的發放，這要看取得核准函日期而定，若是在之前就取得，就可把雙方股數相加一起配發，所以也期盼金管會可早日核准合併案，因為有超過1千萬客戶，100萬股東，及3萬的員工，都希望儘快減少不確定因素，來讓合併儘快完成，以免都處在不確定的狀態，若核准函拿到是在股利董事會之前，就可望把每股超過1元的現金股利，配發給雙方股東。

林維俊也指出，台新金去年每股配發0.6元的現金股利，一定會比去年配發得更好，關於今年的股利配發，會在4月董事會通過該案。林維俊也進而說明未來的股利政策方向表示，由於二家金控合併後的股本膨脹很大，所以未來會以提高現金股利、減少股票股利作為方向，並向董事會建議，甚至未來沒有股票股利，全部都發現金股利，但仍要董事會同意。

對於新新併的金管會審核進度，林維俊指出，周二金管會已在記者會上提及，這是進行中的案子，不多作說明，因此台新金也不宜表示意見，只能說期待金管會儘早核准，且完全尊重金管會審核的職權。

核准函的重要性，也和客戶、員工、股東有關。林維俊指出，在拿到核准函之後，才能開始進行一些動作，由於現在仍有金金分離的界線，包括和客戶、員工、個資等更進一步的溝通或運用，都不方便現在開展，必須走完最後一哩路，即核准函拿到才能有更細部的規畫，因此也希望金管會儘早核准：「二家金控合計有1千萬以上的客戶、百萬股東和三萬名員工，核准函早日發下，也能讓大家的心都底定！」林維俊這麼說。

對於媒體問及永豐金併京城銀的分行家數將追上新新併，林維俊也指出，台新和新光銀行合併，有204家分行，所以仍比永豐金和京城銀的合併有190家分行來得多。對於後續金融整併加快腳步，他則指出，台灣overbanking環境都有目共睹，但另一方面，整個大環境是鼓勵合併，或是造成阻礙，這就由主管機關思考，期待政府在因應監理、資本、員工勞工這些重要面向時，讓合併更順利進行，否則就世界規模而言，台灣很多銀行現在要作全球布局仍太小。

對於金融整併，特別是玉山金控董事長黃男州日前在法說會上指出，將進入「金控整併2.0時代」，他也表示，以台灣2300萬人口，有30幾家銀行，的確在國際上偏多，所以經濟上，市場自然會趨向需要整併，但若勞工提出過高要求，或是在申請過程中，主管機關對合併公司的要求高於法律要求時，合併就會有困難，倘若政府願意營造一個友善合併的大環境，應作到例如資本要求以法定要求為要求，不再增加其他額外的要求，或勞工權益要有合理的標準，這也是能否促進「金控整併2.0」的關鍵。