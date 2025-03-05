股利發放兩樣情 大同盤中大漲逾6% 南港反向大跌
股利決定股價走勢！南港（2101）4日董事會通過，每股擬配現金股利0.5元，依昨日收盤價47.95元概算，潛在現金殖利率僅1%；而大同（2371）擬配發現金股利2.95元，依昨天收盤價41.9元計算，殖利率約7%。兩檔股票走勢大相逕挺，大同盤中跳空大漲約6%，南港則反向重挫逾4%。
南港昨日董事會也通過2024年財報，全年營收152.24億元，年增達98.9%，稅後純益29.48億元，年成長幅度高達21倍，每股純益（EPS）3.53元。不過，董事會決議每股擬配現金股利0.5元，配息率僅14%，引發失望賣壓，股價跳空開低，一度下殺至44.75元，不過盤中跌幅縮小，跌幅逾4%。
南港並舉行重大訊息說明會，將辦理現金減資退還股東股款，每股退還現金1.19913436元。南港表示，此次擬辦理現金減資的主要目的，是要提升股東權益報酬率，將持續朝低資本額、高獲利公司轉型。
大同昨日也公告股利配發，董事會決議擬配發現金股利2.95元，依昨天收盤價41.9元計算，殖利率約7%。這是大同23年來首次發放股利。去年全年合併營收474.77億元，年減5%，歸屬母公司淨利144.77億元，年增4.5倍，每股純益6.46元，配發率45%。
大同股利消息釋出帶動股價大漲，以44.35元開高，一度漲至45.1元，盤中漲幅逾6%。
大同去年第4季合併營收118.65億元，營業淨利47.05億元，單季淨利77.45億元，季增11.38%，年增6.4倍，每股純益3.46元。
大同去年年底認列北市精華地段-大安復興南路不動產處分利益，當時大同指出，大安復興南路不動產以約95.6億元出售給上市建商達麗（6177）、海悅國際（2348）與彥文資產管理顧問公司，預計處分利益約86.4億元，母公司大同可望有66.65億元利益入帳，依股本233.95億元估計，每股獲利貢獻2.84元。
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