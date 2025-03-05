股利發放兩樣情 大同盤中大漲逾6% 南港反向大跌

股民最愛的存股標的中鋼（2002），週四（2/27）董事會通過每股擬配發0.33元現金股息，創下4年來最低、也是歷史次低水準，以最新收盤價24.35元估計，現金殖利率僅1.35%。 不過，近一個多月中鋼股價破底翻，至周四盤中最高來到24.35元，才一個多月已經反彈36%，外資整個月大買中鋼超過16.5萬張，存股領息似乎比賺價差還少，該怎麼操作好呢？

2025-03-05 06:55