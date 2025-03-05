快訊

Google地圖太神！重現已故親人身影，網友感動噴淚：好想念爸媽

王大陸涉殺人未遂！父子疏離爆衝突 王爸爸急切割

不當橋樑了？Messenger圖標偷偷改版 回歸Facebook版藍色

聽新聞
0:00 / 0:00

股利發放兩樣情 大同盤中大漲逾6% 南港反向大跌

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

股利決定股價走勢！南港（2101）4日董事會通過，每股擬配現金股利0.5元，依昨日收盤價47.95元概算，潛在現金殖利率僅1%；而大同（2371）擬配發現金股利2.95元，依昨天收盤價41.9元計算，殖利率約7%。兩檔股票走勢大相逕挺，大同盤中跳空大漲約6%，南港則反向重挫逾4%。

南港昨日董事會也通過2024年財報，全年營收152.24億元，年增達98.9%，稅後純益29.48億元，年成長幅度高達21倍，每股純益（EPS）3.53元。不過，董事會決議每股擬配現金股利0.5元，配息率僅14%，引發失望賣壓，股價跳空開低，一度下殺至44.75元，不過盤中跌幅縮小，跌幅逾4%。

南港並舉行重大訊息說明會，將辦理現金減資退還股東股款，每股退還現金1.19913436元。南港表示，此次擬辦理現金減資的主要目的，是要提升股東權益報酬率，將持續朝低資本額、高獲利公司轉型。

大同昨日也公告股利配發，董事會決議擬配發現金股利2.95元，依昨天收盤價41.9元計算，殖利率約7%。這是大同23年來首次發放股利。去年全年合併營收474.77億元，年減5%，歸屬母公司淨利144.77億元，年增4.5倍，每股純益6.46元，配發率45%。

大同股利消息釋出帶動股價大漲，以44.35元開高，一度漲至45.1元，盤中漲幅逾6%。

大同去年第4季合併營收118.65億元，營業淨利47.05億元，單季淨利77.45億元，季增11.38%，年增6.4倍，每股純益3.46元。

大同去年年底認列北市精華地段-大安復興南路不動產處分利益，當時大同指出，大安復興南路不動產以約95.6億元出售給上市建商達麗（6177）、海悅國際（2348）與彥文資產管理顧問公司，預計處分利益約86.4億元，母公司大同可望有66.65億元利益入帳，依股本233.95億元估計，每股獲利貢獻2.84元。

大同 股利

延伸閱讀

大同2024年EPS 6.46元 罕見配息2.95元

網友稱取得對話！方大同「肺嚴重纖維化」辭世 經紀人回應了

天價停車費！南港LaLaport停車1小時200元 網哀號：希望不是真的

國防部採購抗彈纖維布扣走違約金 大同公司告贏討回1225萬

相關新聞

股利發放兩樣情 大同盤中大漲逾6% 南港反向大跌

股利決定股價走勢！南港（2101）4日董事會通過，每股擬配現金股利0.5元，依昨日收盤價47.95元概算，潛在現金殖利率...

中鋼配息0.33元次低、股價1個多月漲快4成…存股很難賺？「這樣買」更有利

股民最愛的存股標的中鋼（2002），週四（2/27）董事會通過每股擬配發0.33元現金股息，創下4年來最低、也是歷史次低水準，以最新收盤價24.35元估計，現金殖利率僅1.35%。 不過，近一個多月中鋼股價破底翻，至周四盤中最高來到24.35元，才一個多月已經反彈36%，外資整個月大買中鋼超過16.5萬張，存股領息似乎比賺價差還少，該怎麼操作好呢？

凱撒衛2024年EPS 4.37元 樂觀2025年

凱撒衛昨（4）日公布2024年財報營收達27.9億元，稅後純益3.15億元、年增33.5%，每股純益4.37元，營收、獲...

大同2024年EPS 6.46元 罕見配息2.95元

大同公司昨（4）日公告2024年全年合併營收474.77億元，歸屬母公司淨利144.77億元，年增4.5倍，每股純益6....

京城銀2月每股虧0.14元

京城銀行（2809）昨（4）日公布自結2月單月稅後純損1.58億元，每股稅後純損0.14元；累積稅後純益2.49億元，E...

大魯閣回饋股東 紀念品值4,000元

大魯閣（1432）昨（4）日表示，進軍美國的第一家據點TAROKO Batting Center將在3月中於美國德州休士...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。