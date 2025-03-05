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大同2024年EPS 6.46元 罕見配息2.95元
大同公司昨（4）日公告2024年全年合併營收474.77億元，歸屬母公司淨利144.77億元，年增4.5倍，每股純益6.46元，創下歷史新高。此外，董事會決議擬配發現金股利2.95元，依昨天收盤價41.9元計算，殖利率約7%。這是大同（2371）23年來首次發放股利，未來將朝每半年配發股利目標前進。
大同去年第4季合併營收118.65億元，營業淨利47.05億元，單季淨利77.45億元，季增11.38%，年增6.4倍，每股純益3.46元。去年全年合併營收較前一年減少5%，但營業淨利大增8.4倍，達117.63億元，獲利也增長逾四倍。
台積電將擴大在美國投資，未來美國當地電力設備需求勢必大增。大同表示，與中國大陸、墨西哥重電廠相較，台廠有優勢，大同不會缺席。為協助台積電在美建廠布局，大同除加強業務接單能力，將持續進行尋求併購美國本土廠的可能。
大同提到，大同的核心電力事業群中，馬達與節能空調的營收持續上升，電纜與重電全年營收也實現雙位數的增長。在各國積極強化電網韌性及AI浪潮帶來的龐大電力需求下，電力事業群的市場前景相當樂觀。
大同強調，未來將重點整合不動產開發帶來的電力設備及家電需求，持續拓展電力與新能源核心業務在海外市場發展，專注日本、東南亞、美國及中東等地布局，強化核心業務，並落實每半年發放股利的政策。
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