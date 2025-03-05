凱撒衛2024年EPS 4.37元 樂觀2025年
凱撒衛（1817）昨（4）日公布2024年財報營收達27.9億元，稅後純益3.15億元、年增33.5%，每股純益4.37元，營收、獲利同創新高；公司擬每股擬配發現金股利2.4元，以昨天收盤價46.15元計算、殖利率約5.2%。
凱撒衛去年在社宅、預售屋等新建工程帶動下，國內營運表現亮眼，推升全年營收年增11.6%，毛利率35.4%，營業利益3.72億元、年增28.7%。
世豐螺絲今年2月7日公告自2月10日至3月5日止公開收購凱撒衛普通股，據悉，目前收購數量已超過最低門檻5%、約3,630張。
凱撒衛表示，在剛性自住需求撐盤，加上政府力推社宅，且衛浴產業朝標準化系統設備前進，凱撒衛持續研發新品推出及成本管控下，今年營運有望優於去年。
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