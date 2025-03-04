快訊

柯建銘再槓王世堅、王定宇 爆民進黨中常會遭錄音給特定媒體

聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

泓德獲日本2.6億補助金

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

太陽能股王泓德能源（6873）進軍日本市場再傳出捷報，近日與日本大型企業東急不動產株式會社合作，共同投資的群馬縣儲能案場，成功拿下東京都政府2024年「擴大再生能源導入之大規模系統儲能支援計畫」補助金約11.9億日圓（約新台幣2.6億元）。

「擴大再生能源導入之大規模系統儲能支援計畫」為東京都政府推動再生能源與儲能發展的重要項目之一，針對東京電力管轄範圍內、直連電網的儲能系統提供補貼，旨在推動企業導入儲能，確保電網調節能力，加速再生能源發展，以實現「零碳排東京」的目標。

由於該計畫最高可補助案場建置費用的三分之二（上限為20億日圓），競爭相當激烈，2024年度申請案僅不到10%獲選，泓德能源負責的項目成功獲選。

泓德能源總經理周仕昌指出，本次獲補助的儲能系統位於東京近郊群馬縣北部，規模達19.7MW（電池總容量60.18MWh），屬於中型特高壓儲能系統，預計於2028年初完工並投入運營。

目前該儲能系統案場為泓德日本與東急不動產共同出資，未來預計將結合雙方資源與技術，共同經營該儲能系統，展現對日本儲能市場的長期承諾與布局。

周仕昌表示，本次合作案取得初步成果，不僅彰顯泓德能源在儲能領域的專業能力與國際市場影響力，也將助力日本企業提升再生能源滲透率，為未來儲能市場的發展提供示範。

泓德能源近期市場布局動作頻頻，包括結盟東急不動產、三菱電機等，藉此壯大自身在日本市場的影響力，並持續拓展海外市場，搶攻全球智慧能源轉型商機。

再生能源 日本 泓德能源

延伸閱讀

關鍵保鮮液成就躺平包裝 洋桔梗空運效益增3成

日本大學生隨團表演愛上台灣 拍日文影片介紹屏東潮州

怕得罪川普政府…美金融業者紛退出淨零銀行聯盟 傳日本第一家跟進

雲林高麗菜外銷日本 台灣鮮甜美味與他國共享

相關新聞

中鋼配息0.33元次低、股價1個多月漲快4成…存股很難賺？「這樣買」更有利

股民最愛的存股標的中鋼（2002），週四（2/27）董事會通過每股擬配發0.33元現金股息，創下4年來最低、也是歷史次低水準，以最新收盤價24.35元估計，現金殖利率僅1.35%。 不過，近一個多月中鋼股價破底翻，至周四盤中最高來到24.35元，才一個多月已經反彈36%，外資整個月大買中鋼超過16.5萬張，存股領息似乎比賺價差還少，該怎麼操作好呢？

凱撒衛2024年EPS 4.37元 樂觀2025年

凱撒衛昨（4）日公布2024年財報營收達27.9億元，稅後純益3.15億元、年增33.5%，每股純益4.37元，營收、獲...

大同2024年EPS 6.46元 罕見配息2.95元

大同公司昨（4）日公告2024年全年合併營收474.77億元，歸屬母公司淨利144.77億元，年增4.5倍，每股純益6....

京城銀2月每股虧0.14元

京城銀行（2809）昨（4）日公布自結2月單月稅後純損1.58億元，每股稅後純損0.14元；累積稅後純益2.49億元，E...

大魯閣回饋股東 紀念品值4,000元

大魯閣（1432）昨（4）日表示，進軍美國的第一家據點TAROKO Batting Center將在3月中於美國德州休士...

泓德獲日本2.6億補助金

太陽能股王泓德能源（6873）進軍日本市場再傳出捷報，近日與日本大型企業東急不動產株式會社合作，共同投資的群馬縣儲能案場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。