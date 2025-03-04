泓德獲日本2.6億補助金

太陽能股王泓德能源（6873）進軍日本市場再傳出捷報，近日與日本大型企業東急不動產株式會社合作，共同投資的群馬縣儲能案場，成功拿下東京都政府2024年「擴大再生能源導入之大規模系統儲能支援計畫」補助金約11.9億日圓（約新台幣2.6億元）。

「擴大再生能源導入之大規模系統儲能支援計畫」為東京都政府推動再生能源與儲能發展的重要項目之一，針對東京電力管轄範圍內、直連電網的儲能系統提供補貼，旨在推動企業導入儲能，確保電網調節能力，加速再生能源發展，以實現「零碳排東京」的目標。

由於該計畫最高可補助案場建置費用的三分之二（上限為20億日圓），競爭相當激烈，2024年度申請案僅不到10%獲選，泓德能源負責的項目成功獲選。

泓德能源總經理周仕昌指出，本次獲補助的儲能系統位於東京近郊群馬縣北部，規模達19.7MW（電池總容量60.18MWh），屬於中型特高壓儲能系統，預計於2028年初完工並投入運營。

目前該儲能系統案場為泓德日本與東急不動產共同出資，未來預計將結合雙方資源與技術，共同經營該儲能系統，展現對日本儲能市場的長期承諾與布局。

周仕昌表示，本次合作案取得初步成果，不僅彰顯泓德能源在儲能領域的專業能力與國際市場影響力，也將助力日本企業提升再生能源滲透率，為未來儲能市場的發展提供示範。

泓德能源近期市場布局動作頻頻，包括結盟東急不動產、三菱電機等，藉此壯大自身在日本市場的影響力，並持續拓展海外市場，搶攻全球智慧能源轉型商機。