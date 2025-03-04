氣立財報／2024年每股虧0.86元 擬以資本公積發放0.5元股息

氣動元件大廠氣立（4555）4日公布去年度合併財報，合併營收14.91億、年增8.3%，稅後淨損0.51億元，每股稅後虧損0.86元；董事會通過擬以資本公積發放每股0.5元現金股利，以今天收盤價43元計算，現金殖利率1.16%。

董事會並通過，發行2025年國內第四次有擔保轉換公司債，發行總面額上限為5億元，實際總發行金額依競價拍賣結果而定，底標以不低於面額的100%至103.5%，發行期間三年，募得價款將用以償還銀行借款及充實營運資金。

氣立指出，去年呈現虧損，不過第4季因產品組合及成本優化逐漸產生效益，單季毛利率28.61%，已超過全年平均毛利率26.06%，今年整體營運效能可望逐步提升。

展望2025年，氣立表示，營收成長動能來自平湖廠及新的協作型機器人部件開始接單出貨，在汽車與機器人訂單挹注下，將推升平湖廠業績持續向上。

目前，平湖廠已是中國大陸內地品牌汽車及主要自動化設備公司的供應商，去年平湖廠營收成長47%；今年新的協作型機器人部件開始接單出貨，在汽車與機器人訂單的挹注下，將推升平湖廠業績持續向上。

法人指出，隨著人工成本上升與生產效率需求提高，協作型機器人的導入，成為企業提升競爭力的關鍵，因此，在智慧製造領域，機器人需求同步升溫，進一步推動相關供應鏈成長。

氣立另一成長動能，來自於電動系列產品與流量計感測模組，將陸續導入市場。氣動元件部分，除透過優化產品設計降低生產成本，提升原有產品市場競爭力。

更重要的是針對半導體、醫療等開發的新品，亦陸續提供客戶進行驗證程序，為強化產品效能及認證效率，氣立也在台北廠建置認證實驗室與無塵室，現已開始測試運作，未來可加速半導體類產品的開發及出貨，並成為氣立新的獲利支柱。