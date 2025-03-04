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大同睽違23年後首度發放股利 每股擬派息2.95元

中央社／ 台北4日電

大同今天公布2024年財報，受惠資產活化及本業改善，大同去年歸屬母公司淨利新台幣144.77億元，比2023年大幅成長4.5倍，每股純益6.46元，創歷史新高。

大同董事會今天通過盈餘分派案，每股擬配發現金股利2.95元，股利配發率45.6%，對照今天收盤股價41.9元，現金殖利率達7.04%。而這也是大同睽違23年後首度發放股利。

大同表示，公司成功彌補先前特別盈餘公積虧損後，未來將朝向每半年配發股利的目標前進。

大同2024年營收474.77億元，年減5.7%；但營業利益117.63億元，比2023年大幅成長8.43倍。

大同表示，2024年雖因電子代工事業產品組合調整，導致合併營收不如預期，但核心事業電力事業群中，馬達與節能空調營收持續上揚，電纜與重電去年全年更見雙位數的營收成長，在各國分別積極補強電網韌性及AI人工智慧浪潮帶來的大量電力需求，電力事業群仍為剛性需求、展望佳。

接下來大同將重點整合不動產開發帶來的電力設備及家電需求，並持續拓展電力與新能源核心事業群於海外的業務，聚焦先前布局的日本、東南亞、美國及中東市場，持續強化本業。

大同 營收

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