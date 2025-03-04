快訊

妻任職醫美「薪水高5倍」…急診醫突提離職 主管嘆：實在沒辦法開口慰留

早一步布局？台積電擴大在美投資 賴總統曾低調訪張忠謀、魏哲家、林全

為何北一女、建中不公布學測成績？教育局「沒要求不能發榜單」曝原因

遠東銀擬配發0.75元股利 現金殖利率3.5%

經濟日報／ 記者齊瑞甄／台北即時報導

遠東銀（2845）今公布股利發放政策，董事會決議發放0.75元，其中，現金股息0.5元、股票股利0.25元，相比2024年配發1.1元，還要少0.35元，以4日收盤價14.05元計算，現金殖利率有3.5%。

遠東商銀2024年稅後純益42.97億元締造歷史新高。2024年稅後純益為42.97億元，年成長3%，每股稅後純益(EPS)為1.01元。遠銀2024年稅後純益突破2023年全年的41.74億元，順利締造歷史獲利新高，成長1.23億元，年增率2.95%。去年獲利創高主要由財富管理、法金業務成長及財務操作相關收益帶動。

去年遠東銀舉行第3季法說會時，遠東銀發言人、執行副總林建忠被問及股利問題時說，股利主要會考量遠東銀每年規模還是要成長，不可能每年增資（上次是2022年），因此現金、股票要搭配，一半一半是不錯的選項，股利政策沒有改變，會考量發完股利後的財務健全度，綜合考量後才會有比較明確的分類。

股利 遠東銀

延伸閱讀

達明財報／去年EPS達1.04元 看好機器人後續成長動能

威強電創天價 這檔跟著掛紅燈

中鋼配息0.33元次低、股價1個多月漲快4成…存股很難賺？「這樣買」更有利

千附2024年 EPS 3.5元 千附精密5.66元

相關新聞

台股力拚止跌 這檔運動休閒股卻漲停創27年新高

台股受到川普關稅戰壓力、輝達等美國科技巨頭股價重挫影響，4日一度續跌至22,359.5點，不過盤中跌幅縮小至百點。台股近...

太子2024年EPS 0.19元 新美齊1.2元

太子建設、新美齊昨（3）日公告2024年財報，太子去年全年稅後純益達3.12億元，年減47.1%，每股純益0.19元，董...

永冠泰國新廠產能爆滿

中大型鑄造廠永冠-KY（1589）泰國新廠搭上地緣政治引爆的客戶拉貨商機，當地廠區今年產能已被風機製造指標廠客戶全數包走...

東台結盟百德 大搶單

2025台北國際工具機展昨（3）日登場，工具機指標大廠東台集團（4526）與百德機械首度攜手協同設展，雙方並宣布將透過百...

東聯2024年每股賺0.02元

東聯（1710）昨（3）日公布去年財報，全年稅後純益1,998.9萬元，年減92.4%，每股純益0.02元。其中第4季稅...

豐興開漲盤 同業擬跟進

下游買家態度積極出手補貨，鋼價獲得有利支撐，豐興（2015）昨（3）日開出漲盤，廢鋼與鋼筋每公噸各提漲300元、型鋼持平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。