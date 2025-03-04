遠東銀擬配發0.75元股利 現金殖利率3.5%

遠東銀（2845）今公布股利發放政策，董事會決議發放0.75元，其中，現金股息0.5元、股票股利0.25元，相比2024年配發1.1元，還要少0.35元，以4日收盤價14.05元計算，現金殖利率有3.5%。

遠東商銀2024年稅後純益42.97億元締造歷史新高。2024年稅後純益為42.97億元，年成長3%，每股稅後純益(EPS)為1.01元。遠銀2024年稅後純益突破2023年全年的41.74億元，順利締造歷史獲利新高，成長1.23億元，年增率2.95%。去年獲利創高主要由財富管理、法金業務成長及財務操作相關收益帶動。

去年遠東銀舉行第3季法說會時，遠東銀發言人、執行副總林建忠被問及股利問題時說，股利主要會考量遠東銀每年規模還是要成長，不可能每年增資（上次是2022年），因此現金、股票要搭配，一半一半是不錯的選項，股利政策沒有改變，會考量發完股利後的財務健全度，綜合考量後才會有比較明確的分類。