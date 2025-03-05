京城銀2月每股虧0.14元
京城銀行（2809）昨（4）日公布自結2月單月稅後純損1.58億元，每股稅後純損0.14元；累積稅後純益2.49億元，EPS為0.22元。京城銀副總經理尤其偉指出，單月虧損主因打消一筆傳產客戶呆帳約9億餘元，但因有擔保品，處分後有機會回沖。
京城銀2月自結稅前純損2.27億元；稅後淨損1.58億元，每股稅後純損0.14元。累積前二月稅後純益2.49億元，較去年同期衰退81.5%，EPS為0.22元。每股淨值49.76元。據了解，2月除了打呆因素，利息、手續費及投資收益等表現穩健。
京城銀向來維持高標準資產品質，本次自備抵呆帳打消逾放後，即增提備抵呆帳，截至2月底逾期放款比率為0.02%，逾期放款覆蓋率為5,852.43%，全體放款覆蓋率為1.28%。京城銀表示，國內景氣穩健成長，但全球貿易局勢與政經變化對台灣經濟及產業發展影響值得持續觀察。
京城銀3日已召開股東臨時會通過併入永豐金。京城銀與永豐金將以股份轉換方式，每1京城銀普通股換發永豐金1.15股普通股及26.75元現金，做為永豐金取得京城銀100%股權之對價。該行盼能於2026年第4季前完成兩家銀行間整併。
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