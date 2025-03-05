大魯閣回饋股東 紀念品值4,000元

大魯閣（1432）昨（4）日表示，進軍美國的第一家據點TAROKO Batting Center將在3月中於美國德州休士頓的Katy開幕，第二、三家都位於亞利桑那州鳳凰城，將於第2季開出，今年還將拓展到加州洛杉磯及美國其他城市，已簽約有七家店，下半年還有三到四家將陸續開出，今年可望看到進軍美國市場初步成果。

同時，大魯閣已成立日本子公司為進軍日本市場做準備，與日方合作模式仍在洽談中，東南亞近期有泰國業者邀約到當地發展。

大魯閣每年股東會紀念品眾所矚目，公司表示，今年回饋股東再度加碼，1股就能領取價值4,000元回饋。

大魯閣今年透過官方App「大魯閣 Plus」發放超值股東回饋，包括800元消費抵用券及八張「每月玩樂買一送一券」，總價值超過4,000元，超越過去水準。

此外，持有1,000股以上股東還能額外獲得800元消費抵用券。

大魯閣2021年起率先透過App發送股東會紀念品，顛覆傳統領取方式，讓股東無論持股多少都能輕鬆領取，帶動股東人數逐年攀升，去年大魯閣股東人數已超過19萬人。