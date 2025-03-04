中鼎揪日商 拿下 LNG 儲槽工程

中鼎（9933）集團宣布攜手日商IHI集團旗下子公司IPC拿下中油「洲際LNG儲槽統包工程」；中鼎表示，該案總金額約達266億元，將興建四座18萬公秉地上式雙層圓拱頂式LNG低溫儲槽，預計2030年下半年完工。

中鼎指出，中油位於高雄「洲際LNG儲槽統包工程」是台灣第七座液化天然氣接收站，也是中油「高雄港洲際貨櫃二期大林石化油品儲運中心投資計畫」的重要項目之一。

中鼎董事長楊宗興表示，中鼎表示，「洲際接收站LNG儲槽興建統包工程」完成後，不僅可協助中油提升整體LNG儲存能力，確保南部的供氣穩定，更可透過完善的海陸輸氣管網，強化國內北、中、南各接收站相互備援調度，增強台灣的能源供應整合與優化，同時保障電廠、工業及民生用戶的穩定氣源，幫助政府達成能源政策及淨零目標。

中鼎表示，中油「洲際LNG儲槽統包工程」是中鼎集團與日商IHI集團旗下子公司IPC（IHI Plant Services Corporation）共同承攬，中鼎與IHI集團有超過20年的合作經驗，專案團隊有信心以豐富的全球LNG實績，及專案管理經驗，圓滿完成全案。

中鼎攜手日商IHI集團旗下子公司IPC所拿下的「洲際LNG儲槽統包工程」，全案工程總金額約達266億元，將興建四座18萬公秉之地上式雙層圓拱頂式LNG低溫儲槽，預計2030年下半年完工；兩大工程團隊將以友善環境的「綠色工程」，以及智能創新技術，加速節能減排成效，為地球永續作好把關。

中鼎先前公布去年財報，去年營收達1,199.24億元、年增率15.8%，稅後純益達19.42億元，較2023年18.91億元增加約2.7%，每股純益（EPS）達2.43元、優於2023年的2.39元；公司擬配發2元現金股利，依昨（4）日收盤價42.55元計算，現金殖利率約達4.7%。