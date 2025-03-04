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中工三大案 強力銷售
中工（2515）昨（4）日表示，「陶朱隱園」確定低樓層以每坪300萬元起對外銷售後，目前每周符合資格客戶預約參訪較年前增加三到四倍，該案大廳在裝潢中，預計第3季完工；中工董事長周志明強調，在手三大案「陶朱隱園」、「雲宇宙AI園區」、「鳴森大苑」將在今年積極展開銷售。
周志明表示，中工在「陶朱隱園」分回12戶、車位70個，現在以市場行情價、低樓層每坪300萬元起銷售，相信會受買方青睞。
中工表示，公司對「陶朱隱園」預約賞屋客或買家嚴謹挑選，需經過嚴格的資格審查，包括對方需是工商界人士，有一定的社經地位、個人形象良好，具社會企業責任等，農曆春節前、符合資格客戶預約參訪約每周二到三組，近期預約賞屋客較年前明顯增加三到四倍。
中工強調，「陶朱隱園」目前大廳內裝還在施工中，預計今年第3季完成，不過包括「陶朱隱園」、「雲宇宙AI園區」、「鳴森大苑」將在今年積極強力銷售。
周志明指出，中工目前有四大事業，包括公共工程事業部、民間工程、房地產事業部，以及海外事業，其中海外事業將鎖定東南亞，現以越南為優先。
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