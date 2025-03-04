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聚陽營收 寫最佳2月

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

聚陽（1477）昨（4）日公告2月營收29.69億元創同期新高，年增8.9%，創同期新高；累計前二月營收64.7億元，年增18.05%。聚陽首季提高報價，出貨價格漲幅約4%，出貨量也有5%的成長，是推升營運上行的主因。

聚陽表示，2月營收受惠美國訂單持續暢旺，因此優於去年同期，惟受工作天數影響，較上月下滑，整體上半年維持年增雙位數的看法。值得留意的是，受川普關稅政策影響，聚陽訂單能見度縮短至三到四個月，且短單比重增加。

聚陽表示，美國的需求仍相當健康，今年以來主要客戶訂單都有不錯的動能，部分客戶有回補庫存的跡象，加上公司生產基地多元，具有彈性因應關稅風險的能力，可望受惠轉單效益。

但也因關稅變數，客戶目前下單較為觀望保守，過往訂單能見度約五個月，但目前縮短至三至四個月，也因此能見度僅達6月，第3季訂單仍在談，此外，近期短單也有增加的現象，但因聚陽擅長短單生產，因此出貨不是問題。

在產能方面，聚陽第2季有不少新廠將陸續投產，包括印尼兩個新廠將陸續完工投產，其中一座新廠將供日系客戶需求，另一座新廠仍在規劃，但以供應美系客戶可能性較高。

孟加拉廠則預計最快第2季將開始出貨，並視市場需求持續擴充產能，由於該廠樓高六層，規模不小，產線至少60~70條，估計至明年底人員招滿，未來估占總產能5%。薩爾瓦多廠去年起陸續投產，貢獻持續提升。

營收 聚陽

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