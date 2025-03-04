快訊

柯建銘再槓王世堅、王定宇 爆民進黨中常會遭錄音給特定媒體

聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

鋼價向上 燁輝營運不淡

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄報導

鋼市持續穩定向上發展。越南和發高爐廠最新熱軋盤價每公噸約漲10美元，預期越南台塑河靜廠將漲價，中國大陸鋼價在3月走高的態勢趨於明朗，燁輝（2023）、新光鋼、高興昌等業者對後市不看淡。

上市鋼廠主管表示，越南對大陸部分熱軋課徵臨時反傾銷稅，導致大陸熱軋底材銷往越南受到抑制，當地高爐廠和發新盤價每公噸漲約10美元，交易價落在516美元區間。和發漲價表態，市場認為對後續台塑河靜開盤有支撐作用，河靜開漲盤已是箭在弦上。

上市鋼廠主管說，原本市場推測和發應該會調漲20美元至30美元，主因越南對大陸課徵臨時反傾銷稅帶動，貿易商先行提漲，結果和發漲勢變的保守，只以小幅提價反應市況，一般認為是觀察美國關稅的影響性，讓越南上下游外銷都較審慎。

另一方面，大陸二會即將登場，新的經濟刺激利多受市場注目，權威分析師在最新的月度市場展望中預測，大陸鋼鐵市場3月將因鋼鐵終端需求回升而逐漸回暖，儘管不同產品類型的價格波動可能有所不同。

回顧2月大陸鋼鐵價格受到市場普遍悲觀情緒的影響，出現下行壓力，但3月回到更健康的基本面推動，主因在於大陸鋼材庫存較低，為鋼鐵市場基本面的改善奠定了堅實的基礎。

反傾銷稅 越南 鋼鐵

延伸閱讀

2嫌誘遊民辦護照到大陸開戶 事後收購轉賣人蛇遭起訴

美關稅戰！野村：離岸人民幣或貶至7.46 4月壓力可能加劇

越南亮麗經濟暗藏幽暗 中國「蜜雪冰城」低價搶市

台中越南法國麵包店縱火怪男落網 雙寶爸：家庭壓力大

相關新聞

中鋼配息0.33元次低、股價1個多月漲快4成…存股很難賺？「這樣買」更有利

股民最愛的存股標的中鋼（2002），週四（2/27）董事會通過每股擬配發0.33元現金股息，創下4年來最低、也是歷史次低水準，以最新收盤價24.35元估計，現金殖利率僅1.35%。 不過，近一個多月中鋼股價破底翻，至周四盤中最高來到24.35元，才一個多月已經反彈36%，外資整個月大買中鋼超過16.5萬張，存股領息似乎比賺價差還少，該怎麼操作好呢？

凱撒衛2024年EPS 4.37元 樂觀2025年

凱撒衛昨（4）日公布2024年財報營收達27.9億元，稅後純益3.15億元、年增33.5%，每股純益4.37元，營收、獲...

大同2024年EPS 6.46元 罕見配息2.95元

大同公司昨（4）日公告2024年全年合併營收474.77億元，歸屬母公司淨利144.77億元，年增4.5倍，每股純益6....

京城銀2月每股虧0.14元

京城銀行（2809）昨（4）日公布自結2月單月稅後純損1.58億元，每股稅後純損0.14元；累積稅後純益2.49億元，E...

大魯閣回饋股東 紀念品值4,000元

大魯閣（1432）昨（4）日表示，進軍美國的第一家據點TAROKO Batting Center將在3月中於美國德州休士...

泓德獲日本2.6億補助金

太陽能股王泓德能源（6873）進軍日本市場再傳出捷報，近日與日本大型企業東急不動產株式會社合作，共同投資的群馬縣儲能案場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。