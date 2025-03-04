鋼價向上 燁輝營運不淡

鋼市持續穩定向上發展。越南和發高爐廠最新熱軋盤價每公噸約漲10美元，預期越南台塑河靜廠將漲價，中國大陸鋼價在3月走高的態勢趨於明朗，燁輝（2023）、新光鋼、高興昌等業者對後市不看淡。

上市鋼廠主管表示，越南對大陸部分熱軋課徵臨時反傾銷稅，導致大陸熱軋底材銷往越南受到抑制，當地高爐廠和發新盤價每公噸漲約10美元，交易價落在516美元區間。和發漲價表態，市場認為對後續台塑河靜開盤有支撐作用，河靜開漲盤已是箭在弦上。

上市鋼廠主管說，原本市場推測和發應該會調漲20美元至30美元，主因越南對大陸課徵臨時反傾銷稅帶動，貿易商先行提漲，結果和發漲勢變的保守，只以小幅提價反應市況，一般認為是觀察美國關稅的影響性，讓越南上下游外銷都較審慎。

另一方面，大陸二會即將登場，新的經濟刺激利多受市場注目，權威分析師在最新的月度市場展望中預測，大陸鋼鐵市場3月將因鋼鐵終端需求回升而逐漸回暖，儘管不同產品類型的價格波動可能有所不同。

回顧2月大陸鋼鐵價格受到市場普遍悲觀情緒的影響，出現下行壓力，但3月回到更健康的基本面推動，主因在於大陸鋼材庫存較低，為鋼鐵市場基本面的改善奠定了堅實的基礎。