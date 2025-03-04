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福壽2024年 EPS 0.53元 看好後市

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

食品大廠福壽（1219）昨（4）日公布2024年財報，去年營收143.2億元，年減12.14%，稅後純益為1.8億元，年減41.9％，每股盈餘為0.53元。

福壽表示，2024年受到雞肉、蛋價價格下跌波及，雞肉供過於求，大宗物資價格跌至低點，連帶影響獲利。

福壽指出，今年將擴大寵物食品布局進軍B2C（終端消費）市場，同時也擴大資本支出3億元以上，引進AI設備強化製程，看好今年營收、獲利比去年好。

福壽表示，展望今年，由於蛋雞數量沒有減少，供應仍大於需求，因此預計蛋價將保持低位；至於肉品方面，只要不過度進口雞肉和豬肉壓低價格，則價格有望保持穩定。

未來還是要看川普各種經濟政策變化；因應市場變動，福壽黃豆等原料庫存已經買到4月。

營收 福壽

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