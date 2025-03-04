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聯合報社論／台積電赴美投資三兆，懷璧其罪的被迫選擇

樂事綠能2024年 EPS -0.13元 配0.2元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導

樂事綠能（1529）昨（4）日公告2024年財報，2024年稅後虧損2,021.5萬元，每股虧0.13元，董事會決議配發每股現金股利總共是0.2元，包括盈餘分配每股0.05元及資本公積每股0.15元，以昨日收盤價24.8元計算，現金殖利率約0.8%。

樂事綠能指出，去年因為手上持有的有價證券包括致和證券、夏都等跌幅較重，因此認列金融評價損失約5,000萬元，導致全年呈現小幅虧損，但是本業不受影響，且受惠台電強韌電網計畫，仍有獲利。

樂事綠能指出，目前在手訂單約3億元，包括台電的亭置式變壓器訂單量約2億到3億元、以及比壓器、比流器、串流電抗器等，訂單金額約3,000萬元。

太陽光電業務方面，樂事綠能指出，目前旗下自有的太陽能光電案場建置容量約36MW。

太陽能 綠能

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