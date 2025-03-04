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統一實2024年 EPS 0.97元 全數派息

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

統一實（9907）昨（4）日公布去年財報，全年稅後純益為15.3億元，年增125%，每股純益為0.97元。此外，董事會決議每股發放現金股利0.97元，配發率達100%，依昨日收盤價16.35元概算，潛在現金殖利率約5.9%。

統一實指出，由於美國取消對馬口鐵的反傾銷調查，訂單逐漸回流，帶動鐵製品銷量增長超過15%。此外，去年也新增大陸紅牛能量飲與東鵬大咖等飲料包裝訂單的加持，使得獲利提升。

在中國大陸市場方面，由於目前產能已滿載，統一實預計今年將新增三條無菌生產線，分別位於無錫、漳州及北京等地，每一產線年產能各為1,650萬箱，對於未來市場需求持樂觀態度。

統一集團董事長羅智先日前表示，統一實有兩大部分，一是飲料代工，去年第3季每月都是雙位數穩定成長；另一塊是馬口鐵，變數較大。

統一實 統一集團

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