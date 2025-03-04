遠百2024年 EPS 1.65元 配息1.35元
遠百（2903）昨（4）日公布2024年財報，稅後純益23.2億元，年減15.6%，每股純益為1.65元。此外，董事會決議每股發放現金股利1.35元，配發率達81%。如以今日收盤價24.3元估算，股息殖利率達5.5%。
遠百去年營收為350億元，年減4.7％，營業毛利198.3億元，營業利益40.6億元，皆較前一年衰退。遠百表示，去年營收減少主要受到少了寶慶店與受國人出國潮影響，加上2023年基期高，使2024年業績表現受限。
對於出國潮的持續影響，遠百指出，國內購物市場的基礎仍然穩固，即使出國人次再創新高，占比仍不到總人口的5%，看好今年百貨零售業整體景氣。
但另一方面，精品市場的低迷恐仍將持續一段時間，今年上半年壓力仍在，母親節檔期將成為市場是否回穩的觀察指標。
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