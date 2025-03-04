國賓財報／去年每股稅後純益2.77元 每股配息0.5元
國賓（2704）4日公告去年財報，營收13.02億元，年增1.85%，稅後純益10.14億元，年增106%，每股稅後純益2.77元。惟第4季單季稅後虧損2.19億元，單季每股虧損0.59元，連續三季虧損。董事會並通過去年盈餘分配，每股擬配息0.5元。以4日收盤價56元估算，股息殖利率0.89%。
國賓因台北、高雄兩個營業據點皆進行改建，近年營收主要來自新竹國賓和館外餐飲收入，獲利主要來自「金融評價利益」，尤其去年第1季受惠於北高兩都飯店重建、金融評價利益等因素貢獻，首季每股純益4.29元，墊高全年基礎，即便第2季之後單季皆呈現虧損，但全年仍有不錯的表現。
國賓表示， 受台北國賓、高雄國賓停業影響，目前餐飲營收占比高達八成，住房方面僅新竹國賓大飯店仍有營運貢獻。
國賓近年主要聚焦於台北與高雄的危老改建計畫，台北國賓的改建案規劃為兩棟住宅及一棟飯店，目前住宅部分「國賓皇琚」72戶已全數銷售完畢，預計2027年完工並依交屋進度入帳。同時，「台北國賓皇宮酒店」則攜手國際品牌Palace Hotel合作，預計2028年下半年正式開幕，將成為台北高檔飯店新亮點。
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