大同財報／睽違23年首發股利 每股配2.95元、殖利率逾7%

大同公司（2371）4日公告2024年第4季財報，全年合併營收達474.77億元，母公司歸屬淨利成長4.5倍，達到144.77億元，每股盈餘大幅躍升至6.46元，創下歷史新高。此外，董事會決議提出盈餘分派方案，擬配發現金股利2.95元，按照今日收盤價計算，殖利率逾7%。這也是睽違23年後大同首次發放股利，成功彌補先前特別盈餘公積虧損，未來將朝向每半年配發股利目標前進。

大同2024年第4季單季合併營收為118.65億元，營業淨利47.05億元，本期淨利77.45億元，每股盈餘3.46元。雖然全年合併營收較前年減少5%，但營業淨利卻大幅成長8.4倍，達117.63億元，淨利也增長超過4倍，達142.45億元，每股盈餘從前年的1.13元大幅攀升至6.46元。

大同表示，儘管去年因電子代工產品組合的調整影響合併營收，但大同的核心電力事業群中，馬達與節能空調的營收持續上升，電纜與重電的全年營收也實現了雙位數的增長。在各國積極強化電網韌性及AI浪潮帶來的龐大電力需求下，電力事業群的市場前景依然樂觀。

大同強調，未來將重點整合不動產開發帶來的電力設備及家電需求，並持續拓展電力與新能源核心業務在海外市場的發展，專注於日本、東南亞、美國及中東等已布局市場，強化核心業務，並落實每半年進行股利回饋給股東的政策。