聚陽營收／2月29.69億元創同期新高 年增8.92%

聚陽（1477）4日公告2月營收29.69億元創同期新高，年增8.92%、月減15.2%，累計前二月營收64.70億元，年增18.05%。聚陽表示，2月營收受惠美國訂單持續暢旺，因此優於去年同期，惟受工作天數影響，較上月下滑，整體上半年維持年增雙位數的看法。惟受川普關稅政策影響，訂單能見度縮短至3~4個月，且短單比重增加。

聚陽首季提高報價，出貨價格漲幅約4%，出貨量也有5%的成長，是推升營運上行的主因。聚陽表示，美國的需求仍相當健康，今年以來主要客戶訂單都有不錯的動能，部分客戶有回補庫存的跡象，加上公司生產基地多元，具有彈性因應關稅風險的能力，可望受惠轉單效益。

但也因關稅變數，尤其川普關稅政策一波接一波，客戶目前較為觀望保守，過往訂單能見度約5個月，但目前縮短至3~4個月，也因此能見度僅達6月，第3季訂單仍在談，此外，近期短單也有增加的現象，但因聚陽擅長短單，因此出貨不是問題。

聚陽第2季也有不少新廠將陸續投產，包括印尼兩個新廠將陸續完工投產，其中一座新廠將供日系客戶需求，另一座新廠仍在規劃，但以供應美系客戶可能性較高。孟加拉則預計第2季將開始出貨，並視市場需求持續擴充產能，由於該廠樓高六層，規模不小，產線至少60~70條，估計至明年底人員招滿，未來估占總產能5%。

看好市場成長動能，聚陽將持續擴充產能，明年下半年印尼第五、六廠將陸續完工，並同步積極尋找新土地，以規劃進一步擴廠。此外，公司也關注孟加拉與中美洲市場，持續評估適合的設廠地點，以強化全球生產布局。