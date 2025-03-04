快訊

台積電加碼投資美國 學者直言：台灣還有什麼重要性呢

又有颮線壓境！今晚雷雨、冰雹恐來襲 這日變天「一路冷到周日」

台中山區狂風驟雨伴隨冰雹！民眾驚嚇躲車上 天降大量冰雹畫面曝

聚陽營收／2月29.69億元創同期新高 年增8.92%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

聚陽（1477）4日公告2月營收29.69億元創同期新高，年增8.92%、月減15.2%，累計前二月營收64.70億元，年增18.05%。聚陽表示，2月營收受惠美國訂單持續暢旺，因此優於去年同期，惟受工作天數影響，較上月下滑，整體上半年維持年增雙位數的看法。惟受川普關稅政策影響，訂單能見度縮短至3~4個月，且短單比重增加。

聚陽首季提高報價，出貨價格漲幅約4%，出貨量也有5%的成長，是推升營運上行的主因。聚陽表示，美國的需求仍相當健康，今年以來主要客戶訂單都有不錯的動能，部分客戶有回補庫存的跡象，加上公司生產基地多元，具有彈性因應關稅風險的能力，可望受惠轉單效益。

但也因關稅變數，尤其川普關稅政策一波接一波，客戶目前較為觀望保守，過往訂單能見度約5個月，但目前縮短至3~4個月，也因此能見度僅達6月，第3季訂單仍在談，此外，近期短單也有增加的現象，但因聚陽擅長短單，因此出貨不是問題。

聚陽第2季也有不少新廠將陸續投產，包括印尼兩個新廠將陸續完工投產，其中一座新廠將供日系客戶需求，另一座新廠仍在規劃，但以供應美系客戶可能性較高。孟加拉則預計第2季將開始出貨，並視市場需求持續擴充產能，由於該廠樓高六層，規模不小，產線至少60~70條，估計至明年底人員招滿，未來估占總產能5%。

看好市場成長動能，聚陽將持續擴充產能，明年下半年印尼第五、六廠將陸續完工，並同步積極尋找新土地，以規劃進一步擴廠。此外，公司也關注孟加拉與中美洲市場，持續評估適合的設廠地點，以強化全球生產布局。

聚陽 關稅

延伸閱讀

美再加徵10%關稅 陸外交部：中國人不信邪、不怕鬼

陸對美農產品加徵關稅 學者：有備而來、精準反擊

若台積晶片不在美生產 川普威脅至少課稅25%

避川普加關稅 本田Civic放棄墨西哥、移至印第安納生產

相關新聞

台股力拚止跌 這檔運動休閒股卻漲停創27年新高

台股受到川普關稅戰壓力、輝達等美國科技巨頭股價重挫影響，4日一度續跌至22,359.5點，不過盤中跌幅縮小至百點。台股近...

太子2024年EPS 0.19元 新美齊1.2元

太子建設、新美齊昨（3）日公告2024年財報，太子去年全年稅後純益達3.12億元，年減47.1%，每股純益0.19元，董...

永冠泰國新廠產能爆滿

中大型鑄造廠永冠-KY（1589）泰國新廠搭上地緣政治引爆的客戶拉貨商機，當地廠區今年產能已被風機製造指標廠客戶全數包走...

東台結盟百德 大搶單

2025台北國際工具機展昨（3）日登場，工具機指標大廠東台集團（4526）與百德機械首度攜手協同設展，雙方並宣布將透過百...

東聯2024年每股賺0.02元

東聯（1710）昨（3）日公布去年財報，全年稅後純益1,998.9萬元，年減92.4%，每股純益0.02元。其中第4季稅...

豐興開漲盤 同業擬跟進

下游買家態度積極出手補貨，鋼價獲得有利支撐，豐興（2015）昨（3）日開出漲盤，廢鋼與鋼筋每公噸各提漲300元、型鋼持平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。