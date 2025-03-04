樂事綠能財報／2024年每股虧損0.13元 公司：主因認列金融評價損失

樂事綠能（1529）4日公告2024年財報，2024年稅後虧損2,021.5萬元，每股稅後虧損0.13元。樂事綠能指出，去年因為手上持有的有價證券包括致和證券、夏都等跌幅較重，因此認列金融評價損失約5,000萬元，導致全年呈現小幅虧損，但是本業不受影響，且受惠台電強韌電網計畫，仍有獲利。

樂事綠能指出，目前在手訂單約3億元，包括台電的亭置式變壓器訂單量約2-3億元、以及比壓器、比流器、串流電抗器等，訂單金額約3,000萬元，未來仍會積極爭取台電標案，目標也會放在亭置式變壓器。

太陽光電業務方面，樂事綠能指出，目前旗下自有的太陽能光電案場建置容量約36MW，在建中的容量4MW，預計今年可完工掛表，去年售電收入貢獻約1.8億元，大約年成長一到兩成，預計今年在4MW完工掛表後，整體的售電收入可再成長，以1MW保守500萬元計算，大約可再增加約2,000萬元售電收入。

展望未來，樂事綠能指出，在台電強韌電網計畫下，重電事業維持穩定狀態，預計未來仍可以有不錯的成績，惟太陽能市況較不明朗，因此暫緩新增建置太陽能光電案場，整體而言，對本業審慎樂觀看待。