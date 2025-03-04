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南港財報／2024年獲利大增21倍 重訊記者會：宣布現金減資

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導

南港（2101）4日董事會通過2024年財報，全年營收152.24億元，年增達98.9%，稅後淨利29.48億元，成長幅度高達2100%，每股稅後淨利（EPS）3.53元也遠高於去年全年的0.15元，南港今日並舉行重大訊息說明會，南港將辦理現金減資退還股東股款，每股退還現金1.19913436元。

南港公司表示，為提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款，本次現金減資為10億元，銷除股數1億股，減少資本比例約11.9913436%，減資後實收資本額為73億39349040元。依減資換股基準日計，每股東持有股份每千股換發新股880.086564股，即每千股減少119.913436股。

公司表示，將待股東會通過並經主管機關核准後，權董事長訂定減資基準日、減資換股基準日及減資換股計畫等相關事宜。

減資 股東會

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