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鮮活果汁營收／2月1.79億元 年減10.95%

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導

鮮活果汁-KY（1256）於4日公告2月合併營收為1.79億元，年減10.95%，今年累計營收為5.08億元，年減億元，年減19.03%。

公司表示，春節期間返鄉潮與假期旅遊推動三四線城市及縣級市場的飲品銷售熱度，然而春節假期結束後，消費需求亦隨之下降，導致整體市場消費力較上月有所回落。

鮮活表示，因為中國大陸民生消費力降級，且行業集中度提升，中小系統競爭壓力增加，以致2月營收較去年同期減少10.95％。

近年來消費者對於優質食品與飲料的需求仍持續提升，市場對高品質產品的接受度亦有所增長，鮮活表示，公司將持續優化產品組合、強化通路布局，以滿足市場變化與消費者需求。

展望未來，鮮活將持續關注市場動態，積極應對消費趨勢變化，並透過創新研發與精準行銷策略，穩步推進業務發展。

春節 消費 營收

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