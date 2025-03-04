台股力拚止跌 這檔運動休閒股卻漲停創27年新高

台股受到川普關稅戰壓力、輝達等美國科技巨頭股價重挫影響，4日一度續跌至22,359.5點，不過盤中跌幅縮小至百點。台股近三天持續下挫，但喬山（1736）卻逆勢走高，今盤中衝至205.5元漲停亮燈，創下27年新高。

美國總統川普表示對加拿大和墨西哥商品徵收25%的關稅將於周二生效，4月2日開始徵收對等關稅。那斯達克指數重挫497.09點，跌幅2.64%，收18,350.19點。費城半導體指數重挫4%至4,575.37點。所有超大型股均下跌，七巨頭指標下跌3.1%，輝達（NVIDIA）重挫8.7%。

台積電（2330）今一度跌破千元大關，下探至996元，但隨即拉回千元之上。其餘AI股也止跌回升，廣達（2382）盤中漲幅逾3%，緯創（3231）漲逾2%，鴻海（2317）止跌回升至170元，帶動台股跌勢收斂。

在台股跌破半年線，力拚止跌之際，仍有個股表現強勢，並逆勢創高，喬山自1月底回檔下跌後，近三天股價點火走強，今日衝上205.5元，大漲逾9%，刷下27年來新高。

喬山1月合併營收33.01億元、年增44.9%。喬山先前宣布，因應美國啟動加徵關稅政策，集團已提早布局，去年在越南購入5萬7,000坪土地規劃興建越南二廠，預計今年第3季將有部分廠區完成並開始投產。

喬山表示，新廠的面積較原先越南一廠更大，新廠完成後，越南將成為喬山出口美國區的家用及中低階商用產品主要生產基地；而中國廠的現有產能，則規劃供應非美國地區的需求。

受惠於運動及健身風氣盛行，舊客戶支持及新客戶持續加入，喬山去年12月營收76.14億元，月增46.1%、年增36.7%，改寫歷史新高，同步帶動第4季及全年合併營收各以173.57億元及477.80億元續創新紀錄。觀察今年首季訂單，將可延續雙位數以上的年增速度成長，經濟規模擴大也將帶動產能利用率及毛利率的提升。