太子2024年EPS 0.19元 新美齊1.2元

太子建設（2511）、新美齊昨（3）日公告2024年財報，太子去年全年稅後純益達3.12億元，年減47.1%，每股純益0.19元，董事會決議通過配發每股現金股利0.3元，以昨天收盤價10.45元計算，現金殖利率約2.8%。

新美齊去年稅後純益3.14億元，年減26%，每股純益1.2元，決議配發每股現金股利0.08元、股票股利0.16元，以昨天收盤價27.2元計算，現金殖利率約0.2%。

太子指出，去年無完工認列個案，獲利主要來自於飯店事業，包括W飯店與時代行旅，占比約6成，剩下的為部分餘屋售出，以及BOT事業台大及成大宿舍案的租金收入。

推案規劃方面，太子表示，目前手上有兩案，包括台中14期案以及台南善化案；台中14期案位於豐樂北二路、榮貴街口，基地1,273坪，規劃二棟地下二層、地上14樓建築，104戶40坪左右大三房產品，單價坐六望七，總銷約35億元。