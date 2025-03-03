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股東會紀念品來了！昇陽半送承置架、富采送聯名不鏽鋼碗

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
受歡迎股東會紀念品。(資料來源：臺灣證券交易所)
受歡迎股東會紀念品。(資料來源：臺灣證券交易所)

上市櫃公司陸續將公布2024年財務報表，一些公司董事會也要確定股東會紀念品，首批受歡迎股東會紀念品登場，例如，富采（3714）的Ennostar x 黃阿瑪的後宮生活聯名不鏽鋼雙層碗，昇陽半導體（8028）的多用途承置架；相對超值者則有群創（3481）及友達（2409）的白米。

目前已公布的股東會紀念品中，網路討論度較多者還有：佰研（3205）的Biotta百奧維他果汁；宏遠證（6015）的抽屜式快充數據收納組；頎邦（6147）的摺疊手把露營鋼杯；中工（2515）的陶瓷隨行杯；雄獅（2731）的國內外團體旅遊兌換券700元(國內團體200元及國外團體500元)及中碳（1723）的康寧耐熱玻璃烤盤。

昇陽半導體 股東會紀念品

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