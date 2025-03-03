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太子建設2024年稅後純益3.12億元、新美齊3.14億元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

太子（2511）、新美齊（2442）3日公告2024年財報，太子建設2024年稅後純益3.12億元，年減47.1％，每股稅後純益（EPS）0.19元，並決議配發每股現金股利0.3元，以3日收盤價10.45元計算，現金殖利率2.8％。

新美齊2024年稅後純益3.14億元，年減26％，每股稅後純益1.2元，並決議配發每股現金股利0.08元、股票股利0.16元，以3日收盤價27.2元計算，現金殖利率0.2％。

太子指出，去年無完工認列個案，獲利主要來自於飯店事業包括W飯店與時代行旅，占比約六成，剩下的為部分餘屋售出以及BOT事業台大及成大宿舍案的租金收入。

推案規劃上，太子表示，目前手上有兩案，包括台中14期案以及台南善化案，台中14期案位於豐樂北二路、榮貴街口，基地1,273坪，規劃二棟地下二層、地上14樓建築，104戶40坪左右大3房產品，單價坐6望7，總銷約35億元，預計8月取得建照並採邊建邊售。至於台南善化案，預計2027年第1季完工，至於會不會預售推出，由於房市近期有限貸令、打房等影響，將視市場情況而定。

新美齊指出，近年將積極投入雙北的都更、危老領域，已經建立品牌口碑，且精華區因素地難求、新案稀缺，一方面受到市場景氣干擾性小，另一方面也可降低自有資金的準備，未來將持續深耕。

新美齊 股利

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