永冠泰國新廠產能爆滿

中大型鑄造廠永冠-KY（1589）泰國新廠搭上地緣政治引爆的客戶拉貨商機，當地廠區今年產能已被風機製造指標廠客戶全數包走，呈現供不應求態勢。

永冠看好，泰國新廠產能塞爆，加上台中新廠產能持續拉升，將有助提升出貨動能，全年出貨目標19萬噸，營收可望季季增，2025年力拚轉虧為盈。

永冠集團為全球主要風力發電機、注塑機、工具機產業機械鑄件供應商。考量地緣政治和貿易戰帶來的影響，泰國較大陸具有關稅優勢，永冠提前在泰國布局，藉此更便捷地供貨東南亞、印度和歐洲等市場。

永冠規劃，泰國新廠年產能最高可達14萬噸，涵蓋再生能源（如陸域風電）、注塑機及工業機械等多個產品線。永冠表示，泰國新廠目前正在蓋，為了滿足客戶需求，目標第2季開始生產，屆時可能處於「邊蓋邊生產」的狀態，現已有風機製造指標廠客戶包走該廠區今年全部產能，初步估計約1萬至2萬噸。

台中廠布局方面，永冠指出，年產能可達10萬噸，其中，再生能源類（離岸／陸域風電）產品占比60%，注塑機和產業機械（新能源產業）占比約40%，台中廠主力產品大兆瓦的輪轂底座規劃今年批量生產，估今年貢獻產能1萬噸。

永冠強調，大型鑄件其製造難度相對較高，因此全球能夠生產這類產品的廠商不多，該公司是台灣唯一具有這項製造能力的企業。

目前全球風力發電的進展仍顯落後，即便中國大陸市場增長速度最快，但近年當地經濟低迷，導致裝機量減少。然而，可以確定的是，為了實現2030年COP28所設定的目標，各國必須加大建設力度，以達成預期的成果。