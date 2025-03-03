承業醫14億元大單落袋

承業醫（4164）昨（3）日召開重大訊息說明會並宣布，旗下百分之百持有的重要子公司久和醫療宣布與國防部簽訂醫學中心質子治療系統銷售合約，拿下國防部訂單。

承業醫表示，此次銷售合約金額達14億元，醫院工程預計在今年發包，工期需要一到二年，之後裝機也至少需要半年至一年的時間，因此預估最快入帳時間點會在2027年下半年。

承業醫昨日召開重大訊息記者會，由財務長陳怡君說明，透過全資子公司久和醫療取得比利時質子治療系統製造商Ion Beam Application（簡稱IBA）於台灣的獨家代理權，積極於國內推廣高階質子治療系統，此次宣布與國防部簽訂醫學中心質子治療系統銷售合約，計畫將質子治療引進醫學中心級教學醫院三軍總醫院，預期對旗下子公司的業務拓展及銷售可助益，並增加該產品於台灣的市場占有率，亦將挹注集團未來的營收及獲利。

承業醫為醫療設備通路，旗下全資子公司久和醫療擁有比利時IBA質子治療系統在台灣的獨家代理權，並採取出租與賣斷兩種營運模式，單台設備售價約4,000萬至5,000萬美元。

展望2025年，承業設備業務可望迎來強勁反彈，主要是公司已針對設備成本上揚進行價格調整，加上醫院科別擴增與既有設備汰舊換新需求同步推升單價逾億元的大設備訂單動能。此外，Elekta核磁共振直線加速器預計於下半年再認列一台，將進一步帶動營收增長。法人預估，承業醫2025年設備銷售業務營收有機會有五成以上的成長。