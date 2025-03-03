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華榮財報／2024年EPS 1.55元 擬配發每股現金股利1元

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導

華榮（1608）3日公告2024年財報，去年第4季稅後純益6449萬元，年減約78％，每股稅後純益（EPS）0.16元；2024年稅後純益6.56億元，年減30.7％，每股稅後純益1.55元，並決議配發每股現金股利1元。

華榮目前在手訂單充足，華榮表示，截至去年前三季，在手訂單達116.26億元，其中已交貨31.99億元，製造中5.17億元，未下單79.1億元，生產計劃排程，至今年第1季已明確。

近年電線電纜受惠國內強韌電網計畫，在手訂單皆滿檔，華榮指出，在國內強韌電網計畫下，2023年~2033年，為期10年，將新增15部火力發電機組，1551萬瓩電源開發，以力求分散式電網供電穩定，而公司345kV、161kV 超高壓電纜都超前計畫生產，藉此提高獲利。

另外，低壓電力電纜上，華榮表示，製造設備陸續電控更新，以擴大產能，提高生產效益及競爭力，目前是獲利最穩定的商品，已接單約7.89億元。中壓電纜則是機台電控更新準備，設備產能足夠，加強民營建廠案接單。

針對銅線材方面，華榮認為，展望電動車與綠能儲能產業，對銅需求日益增大，因此提升本公司高品質無氧銅，滿足國內外市場需求。

電纜

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