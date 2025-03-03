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王品財報／去年EPS 15.66元、兩年賺逾3股本 股息殖利率逾6%

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
王品去年財報出爐，全年合併營收222.9億元，年減0.12%，稅後純益12.9億元，年減6.5%，EPS 15.66元，連續二年超過15元，二年合計賺超過3個股本。王品/提供
王品去年財報出爐，全年合併營收222.9億元，年減0.12%，稅後純益12.9億元，年減6.5%，EPS 15.66元，連續二年超過15元，二年合計賺超過3個股本。王品/提供

王品（2727）3日召開董事會，會中通過2024年度財報，全年合併營收222.9億元，年減0.12%，稅後純益12.9億元，年減6.5%，EPS 15.66元，連續二年超過15元，二年合計賺超過3個股本。董事會並決議，每股發放現金股利14.59元，配發率為93.17%。以3日收盤價235.5元計算，殖利率為6.2%。

王品集團2024年台灣事業群發揮展店綜效，持續繳出亮眼表現。「肉次方」、「享鴨」、「青花驕」、「和牛涮」、「聚日式鍋物」、「石二鍋」、「就饗鐵板燒」、「阪前鐵板燒」等品牌穩健發展，店數持續增長，帶動台灣事業群單月營收屢創同期新高，全年營收也首度突破180億元，再度刷新歷史紀錄，年增4.16%。大陸事業群全年營收42.9億元，年減14.8%。但由於積極調整營運策略，也持續獲利。

王品去年第4季，受惠於天冷吃鍋潮、大巨蛋演唱會商機與節慶聚餐旺季，台灣事業群在堂食、零售事業雙雙成長，並攜手外送夥伴德商foodpanda提升外送業績，帶動單季台灣營收達45.1億元，年增2.15%，兩岸合併營收則為55.3億元，年增0.45%，稅後純益2.7億元，營收、獲利表現同步續創同期新高紀錄，單季EPS 3.25元。

展望2025年，集團仍將持續深耕台灣市場，擴大品牌市場影響力，首季扣除假期，短短3個月將開出六家新店，全台門店數超越350家，是集團創業以來新里程碑，規劃將再續開40-50家門店，以全年超過400店為目標。

營收 王品集團

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